Εκοιμήθη σήμερα, Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025, ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος σε ηλικία 73 ετών.

Το τελευταίο διάστημα ο μακαριστός Ιεράρχης νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Τον περασμένο Ιανουάριο ο εκλιπών είχε επιστρέψει στην Ελλάδα έπειτα από απουσία τεσσάρων μηνών στην Αμερική, όπου είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και θεραπεία.

Ωστόσο, παρά τις συνεχείς ιατρικές φροντίδες, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε τους τελευταίους μήνες.

Τοποτηρητής της Ιεράς Μητρόπολης Κορίνθου ορίστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ.κ. Ιερώνυμο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να εκδοθεί ανακοίνωση από την Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου, σχετικά με το λαϊκό προσκύνημα και την Εξόδιο Ακολουθία, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα τελεστεί το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025 στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο.