Ένα νέο περιστατικό δολιοφθοράς προκάλεσε αναστάτωση τα ξημερώματα στον Κορυδαλλό, όταν άγνωστοι αφαίρεσαν χάλκινους σωλήνες υδροδότησης και θέρμανσης από πολυκατοικία, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού και πετρελαίου να καταλήξουν στο οδόστρωμα.

Πώς αποκαλύφθηκε η δολιοφθορά

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η ζημιά έγινε αντιληπτή γύρω στη 1 τα ξημερώματα, όταν οι ένοικοι του κτηρίου διαπίστωσαν διακοπή στην παροχή νερού. Κατεβαίνοντας στην είσοδο για να ελέγξει την κατάσταση και να προμηθευτεί νερό από γειτονικό σημείο, ένας κάτοικος είδε ότι οι εξωτερικοί σωλήνες είχαν κοπεί. Οι δράστες είχαν αφαιρέσει τόσο τον αγωγό ύδρευσης όσο και τον σωλήνα τροφοδοσίας πετρελαίου της πολυκατοικίας.

Κίνδυνος ανάφλεξης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από τα κομμένα σημεία προκλήθηκε άμεση διαρροή, δημιουργώντας αρχικά μια μεγάλη λίμνη από νερό και πετρέλαιο στον χώρο της πολυκατοικίας, η οποία στη συνέχεια διοχετεύτηκε μέσω των υδρορροών στους δρόμους του Κορυδαλλού. Η κατάσταση κρίθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη για τους κατοίκους και τους διερχόμενους οδηγούς, λόγω του κινδύνου ολισθηρότητας, αλλά και πιθανής ανάφλεξης του καυσίμου, που θα μπορούσε να επεκταθεί στα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Για την ασφάλεια της περιοχής, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Ύδρας και Αμοργού, ενώ συνεργεία του δήμου έριξαν ροκανίδια στο οδόστρωμα για να απορροφηθεί το πετρέλαιο.

Η σύνδεση με το πρόσφατο περιστατικό στην Πλάκα

Το συμβάν στον Κορυδαλλό έρχεται να προστεθεί στην ανησυχία που προκάλεσε η πρόσφατη υπόθεση δολιοφθοράς στην Πλάκα, η οποία οδήγησε σε ισχυρή έκρηξη με τραγικό απολογισμό τον θάνατο έξι ανθρώπων.

Την έκρηξη προκάλεσαν τρεις άνδρες, οι οποίοι είχαν εισέλθει σε κτήριο της οδού Λυσικράτους, με σκοπό να αφαιρέσουν χάλκινες σωληνώσεις. Κατά την προσπάθεια αφαίρεσης χαλκοσωλήνα, προκλήθηκε θραύση στην εγκατάσταση φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει διαρροή στο εσωτερικό του κτηρίου.

Το αέριο συσσωρεύτηκε επί ώρες στο κλειστό κλιμακοστάσιο και στους υπόλοιπους χώρους μέχρι τη στιγμή της ανάφλεξης, η οποία προκάλεσε την ισχυρότατη έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου.