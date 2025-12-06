Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου στο κέντρο της Κηφισιάς που άφησε άφωνους όσους βρίσκονταν στην οδό Κολοκοτρώνη και είχαν βγει για τις δουλειές τους, για τη βόλτα τους αλλά και για να δουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο που φωταγωγήθηκε από το Δήμο Κηφισιάς.

«Έκοψε» την κυκλοφορία για να πάει για …ψώνια

Μια οδηγός αποφάσισε σε απόλυτη ώρα αιχμής να σταματήσει το όχημά της στην οδό Κολοκοτρώνη, ένα από τα πιο κεντρικά σημεία στην Κηφισιά. Άναψε τα «αλάρμ», κατέβηκε από το αυτοκίνητό της και πήγε για ψώνια. Τόσο απλά.

Την έψαχναν σε κατάσταση απελπισίας οδηγοί άλλων οχημάτων

Όπως ήταν επόμενο, σε τόσο κεντρικό σημείο, σχηματίστηκε τεράστια ουρά από αυτοκίνητα. Οδηγοί βγήκαν από τα οχήματά τους και την έψαχναν με απελπισία, καθώς ήθελαν να απεγκλωβιστούν από το σημείο.

Επέστρεψε κρατώντας μία τσάντα με ψώνια

Μετά από κάποια ώρα η οδηγός επέστρεψε κρατώντας μια τσάντα με ψώνια και ισχυρίστηκε ότι ένιωσε μια ζαλάδα και πήγε να πάρει λίγο νερό.

Μπορεί όλο αυτό να φαίνεται αστείο αλλά είναι ακριβώς το αντίθετο, καθώς είναι μια απαράδεκτη συμπεριφορά. Βασίζεται στη «λογική» που βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους – και όχι μόνο- και λέει ότι εγώ θα κάνω αυτό που θέλω αδιαφορώντας για το αν πλήττονται άλλοι πολίτες.

Και μη χειρότερα… Χριστουγεννιάτικα…

Δείτε το βίντεο