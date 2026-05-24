Στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρόμων έλαβε χώρα μια ιδιαίτερα απαιτητική και εξειδικευμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα, επικεντρωμένη σε αντικείμενα Επιβίωσης, Διαφυγής και Αντίστασης, γνωστή στη στρατιωτική ορολογία ως SERE.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος δόθηκε εκτεταμένη έμφαση στις τεχνικές αντίδρασης και διαχείρισης καταστάσεων μετά από ενδεχόμενη σύλληψη, με τις θεματικές ενότητες να εστιάζουν στην ψυχολογική και επιχειρησιακή προετοιμασία του προσωπικού σε συνθήκες αιχμαλωσίας.

Την ευθύνη για τη διοργάνωση αυτού του σεμιναρίου είχε ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Λάρισας, ο οποίος κινήθηκε υπό την αιγίδα της Ανωτάτης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών και έλαβε τη σχετική έγκριση από τη Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων.

Κύριος σκοπός της τριήμερης εκπαίδευσης ήταν να φέρει τους συμμετέχοντες αντιμέτωπους με προσομοιώσεις ακραίας πίεσης, περιορισμού και κρίσεων, ώστε να ενισχυθεί η ψυχική τους ανθεκτικότητα και η ικανότητα προσαρμοστικότητας στο σύγχρονο πεδίο επιχειρήσεων.

Το κάλεσμα βρήκε μεγάλη ανταπόκριση, καθώς στην εκπαίδευση έδωσαν το παρών έφεδροι αξιωματικοί από πολλές περιοχές της χώρας, εκπροσωπώντας τους κατά τόπους συνδέσμους της Μαγνησίας, των Ιωαννίνων, της Άρτας, της Θεσσαλονίκης, της Ροδόπης, των Αθηνών, των Δωδεκανήσων και της Εύβοιας.

Με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, οι διοργανωτές και οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την εκτίμησή τους προς τη διοίκηση της μονάδας και προσωπικά προς τον Αντισυνταγματάρχη Γεώργιο Ζιάκα, εξαίροντας τη θερμή φιλοξενία και την αμέριστη προσοχή που επιδείχθηκε για την ασφαλή και επιτυχή διεξαγωγή του σχολείου.