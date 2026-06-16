Τις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων επισκέφθηκε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για μια σημαντική διεθνή εκπαιδευτική συνεργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο επίκεντρο της επίσκεψης του Αρχηγού βρέθηκε το εξειδικευμένο Θερινό Πρόγραμμα του παγκοσμίου φήμης Πανεπιστημίου Massachusetts Institute of Technology (MIT), το οποίο φιλοξενείται φέτος στις υποδομές της Σχολής.

Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), στο πλαίσιο της αποστολής του για τη μεταφορά διεθνούς τεχνογνωσίας, την αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων και την ενίσχυση της αμυντικής καινοτομίας σε κρίσιμες τεχνολογίες. Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο MIT και την υλικοτεχνική υποστήριξη της ΣΝΔ.

Στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) για εκμετάλλευση ευκαιριών διακλαδικής εκπαίδευσης, στο Πρόγραμμα συμμετέχουν στελέχη από τον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό, την Πολεμική Αεροπορία, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και από ιδιωτικούς φορείς του οικοσυστήματος θαλάσσιας τεχνολογίας.

Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα συνδυάζουν θεωρητική κατάρτιση, εργαστηριακές δοκιμές και πρακτική εφαρμογή με χρήση ρομποτικών σκαφών. Η πρακτική εφαρμογή του Προγράμματος εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες στην σχεδίαση, ολοκλήρωση και επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων θαλάσσιων συστημάτων.

Ο Αρχηγός ΓΕΝ ενημερώθηκε αναλυτικά για το τρέχον Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα από τον Καθηγητή του MIT κ. Μιχαήλ Τριανταφύλλου, (Henry L. and Grace Doherty Professor of Ocean Science and Engineering at MIT), ενώ παρέστη σε επίδειξη των δυνατοτήτων μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας. Επιπλέον, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους καθηγητές του προγράμματος κ. David Barrett, Professor of the Practice in the Mechanical Engineering Department at MIT, και κ. Andrew Bennett, Senior Lecturer στο MIT Department of Mechanical Engineering, καθώς και με τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική δράση.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Αρχηγός ΓΕΝ συνοδευόταν από τον Διοικητή της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Υποναύαρχο Ιωάννη Ρέτσα ΠΝ και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΚΑΚ Πλοίαρχο ε.α. Μάρκο Βασιλικό.

Για το Πολεμικό Ναυτικό, η υλοποίηση του Προγράμματος στη ΣΝΔ έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς εντάσσεται στην προσπάθεια επιτάχυνσης της τεχνολογικής του προσαρμογής σε τομείς αιχμής, όπως η θαλάσσια ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη και η ολοκλήρωση μη επανδρωμένων συστημάτων. Μέσω της συμμετοχής στελεχών του στο Πρόγραμμα, το Πολεμικό Ναυτικό επενδύει στη δημιουργία πυρήνα προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, ικανού να συμβάλει στην κατανόηση, αξιολόγηση και μελλοντική αξιοποίηση αυτόνομων θαλάσσιων συστημάτων, σύμφωνα με τις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, και με αξιοποίηση της εμπειρίας, του εξοπλισμού και της τεχνογνωσίας που αναπτύσσονται μέσω της παρούσας δράσης, προβλέπεται η δημιουργία εργαστηρίου στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων με αντικείμενο τις τεχνολογίες θαλάσσιας ρομποτικής, αυτονομίας και μη επανδρωμένων συστημάτων.

Κατά την επίσκεψή του στη ΣΝΔ, ο Αρχηγός ΓΕΝ υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει το Πολεμικό Ναυτικό στην εκπαίδευση, στην καινοτομία και στην αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής, ως βασικών παραμέτρων ενίσχυσης της ναυτικής ισχύος και της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Τόνισε δε την ανάγκη άμεσης αξιοποίησης της εν λόγω εκπαίδευσης από τα στελέχη του ΠΝ στο πλαίσιο της απαίτησης ενσωμάτωσης των μη επανδρωμένων θαλάσσιων οχημάτων από το Αρχηγείο Στόλου, το συντομότερο δυνατό.

Η δράση συνδέεται άμεσα με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο πλαίσιο υλοποίησης της «Ατζέντα 2030», καθώς υπηρετεί την ενσωμάτωση της καινοτομίας, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή. Παράλληλα, αναδεικνύει τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ως κόμβο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, διακλαδικής συνεργασίας και μεταφοράς διεθνούς τεχνογνωσίας στο πεδίο της ναυτικής ισχύος.