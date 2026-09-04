Λίγες ημέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, οι εκπαιδευτικοί και κυρίως οι αναπληρωτές, βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με το τεράστιο πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης.

Στο νησί της Ύδρας, το πρόβλημα φαίνεται να λαμβάνει τεράστιες διαστάσεις αφού τα ενοίκια κυμαίνονται από 550 έως και 880 ευρώ, ενώ η διαθεσιμότητα των ακινήτων είναι σχεδόν μηδενική, λόγω κυρίως των βραχυχρόνιων μισυθώσεων.

Πολλοί εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να διαμένουν προσωρινά σε ξενοδοχεία με ημερήσιο κόστος άνω των 75 ευρώ., ενώ παράλληλα, ιδιοκτήτες αρνούνται σε κάποιες περιπτώσεις να εκμισθώσουν τα σπίτια τους πριν από τον Νοέμβριο για να εκμεταλλευτούν την τουριστική σεζόν.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ζητά την άμεση παρέμβαση του Δήμου Ύδρας και της Πολιτείας με ενοικίαση δωματίων, επιδότηση στέγης και αύξηση του επιδόματος διαβίωσης.

Στα ξενοδοχεία με 75€ την ημέρα και σπίτια… από Νοέμβριο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που φέρνει στο φως ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών, τα ζητούμενα ενοίκια στο νησί κυμαίνονται μεταξύ 550 και 880 ευρώ για βασικές κατοικίες, ποσά που απορροφούν ολόκληρο ή και υπερβαίνουν τον μηνιαίο μισθό ενός πρωτοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν εξαντλείται στις υψηλές τιμές. Σύμφωνα με τον σύλλογο Εκαπιδευτικών, πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων ξεκαθαρίζουν στους εκπαιδευτικούς ότι διαθέτουν τα σπίτια τους μόνο από τον Νοέμβριο και μετά, προκειμένου να συνεχίσουν να τα εκμεταλλεύονται τουριστικά μέχρι το τέλος της σεζόν.

Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής είναι ότι δεκάδες εκπαιδευτικοί που αναζητούν στέγη αναγκάζονται να διαμένουν προσωρινά σε ξενοδοχεία του νησιού, καταβάλλοντας ημερήσιο κόστος που ξεκινά από τα 75 ευρώ, εξέλιξη που καθιστά την παραμονή τους στην Ύδρα οικονομικά ασύμφορη και βιοτικά αβαστάχτη.

Η ακτινογραφία της αγοράς

Η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς επιβεβαιώνεται από την έρευνα στις διαδικτυακές πλατφόρμες αγγελιών ακινήτων. Στην Ύδρα διατίθενται αυτή τη στιγμή μόλις τέσσερα (4) ακίνητα για μακροχρόνια ενοικίαση, με τις τιμές να θυμίζουν τις πιο ακριβές περιοχές της Αττικής:

Διαμέρισμα 60 τ.μ. (Κέντρο): Ενοικιάζεται προς 1.200 €/μήνα (20 €/τ.μ.).

Ενοικιάζεται προς (20 €/τ.μ.). Διαμέρισμα 76 τ.μ. (Κέντρο): Ενοικιάζεται προς 1.200 €/μήνα (16 €/τ.μ.).

Ενοικιάζεται προς (16 €/τ.μ.). Μονοκατοικία 77 τ.μ. (Μανδράκι): Ενοικιάζεται προς 1.200 €/μήνα (16 €/τ.μ.).

Ενοικιάζεται προς (16 €/τ.μ.). Studio/Γκαρσονιέρα 40 τ.μ. (Κέντρο): Ενοικιάζεται προς 880 €/μήνα (22 €/τ.μ.).

Μάλιστα, η γκαρσονιέρα των 40 τ.μ. διατίθεται αποκλειστικά για την περίοδο από 5 Νοεμβρίου έως 15 Μαρτίου, αφήνοντας τον ενοικιαστή ξεκρέμαστο για το υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς.

Η επικράτηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb) έχει ουσιαστικά εξαφανίσει τα διαθέσιμα σπίτια, μετατρέποντας την Ύδρα σε έναν προορισμό απλησίαστο για τους εκπαιδευτικούς.

Τι ζητά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών από τον Δήμο Ύδρας και το κράτος

Προκειμένου να αποφευχθεί το κύμα παραιτήσεων και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών απευθύνει έκκληση για κατεπείγουσα παρέμβαση της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κεντρικής διοίκησης.

Συγκεκριμένα, προτείνονται τα εξής μέτρα:

Να προχωρήσει ο Δήμος Ύδρας στην ενοικίαση σπιτιών ή δωματίων σε ξενοδοχεία για τη στέγαση των εκπαιδευτικών, καθώς και στην αναδρομική επιδότησή τους για τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει σε ξενοδοχειακές μονάδες. Να αυξηθεί το επίδομα διαβίωσης που χορηγείται στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο νησί και να επεκταθεί η καταβολή του και στους νεοδιόριστους.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του σωματείου των εκπαιδευτικών αναφέρει:

«Μπροστά στο σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν συνάδελφοι εκπαιδευτικοί –νεοδιόριστοι και αναπληρωτές– με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ζητάμε την παρέμβαση του Δήμου Ύδρας για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι τιμές των ενοικίων που ζητούνται από ιδιοκτήτες σπιτιών είναι απαγορευτικές για τους μισθούς των συναδέλφων που έρχονται στο νησί για να διδάξουν. Ενοίκια με ύψος 550-880 ευρώ, που ζητούνται, είναι έξω από τις μισθολογικές δυνατότητες νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Επιπλέον ιδιοκτήτες αναφέρουν στους συναδέλφους ότι μπορούν να τους διαθέσουν τα σπίτια τους από το Νοέμβριο και μετά. Αυτό σημαίνει ότι ούτε και με τις υψηλές τιμές των ενοικίων μπορεί να εξασφαλιστεί άμεσα, στέγη για τους εκπαιδευτικούς. Τέλος, οι συνάδελφοι οι οποίοι αυτοί τη στιγμή αναζητούν σπίτι στην Ύδρα, μένουν σε ξενοδοχεία με ημερήσιο κόστος 75€ και πάνω. Η όλη αυτή κατάσταση διαμορφώνει ένα εξαιρετικά δύσκολο κλίμα για τη δυνατότητα παραμονής των συναδέλφων στο νησί και για την ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Ζητάμε την παρέμβαση του Δήμου Ύδρας για την εύρεση στέγης μπροστά στη νέα σχολική χρονιά.