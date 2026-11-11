Από λανθασμένη χρήση χημικών κατά τη συντήρηση της πισίνας, προκλήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη στο Κορωπί, το πρωί της Τετάρτης (11/11), οδηγώντας στη διακομιδή 13 μαθητών ηλικίας έξι ετών και 14 ενηλίκων σε νοσοκομειακές μονάδες, κυρίως για προληπτικούς λόγους, έπειτα από την έκλυση τοξικών αναθυμιάσεων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και τα 13 παιδιά έλαβαν εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Νωρίτερα, το συμβάν οδήγησε άμεσα στη μεταφορά 13 μαθητών ηλικίας 6 ετών —οκτώ αγοριών και πέντε κοριτσιών— στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, υπό τη συνοδεία εκπαιδευτικών και κηδεμόνων. Πέντε από τα παιδιά έλαβαν εξιτήριο μετά την ολοκλήρωση του ιατρικού ελέγχου, ενώ τα υπόλοιπα οκτώ παρέμειναν προσωρινά για παρακολούθηση, με την κατάστασή τους να μην εμπνέει ανησυχία. Ένας ακόμη μαθητής αποχώρησε με τη μητέρα του κατόπιν υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης.

Παράλληλα, 14 ενήλικες εργαζόμενοι του σχολικού συγκροτήματος διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Σωτηρία», συμπεριλαμβανομένων των δύο συντηρητών της πισίνας, οι οποίοι αρχικά είχαν εξεταστεί στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου. Όλοι οι εργαζόμενοι είναι εκτός κινδύνου.

Επέμβαση της 1ης ΕΜΑΚ και εκκένωση του σχολείου

Η αντίδραση των υπευθύνων υπήρξε άμεση. Εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας και εκκενώθηκαν προληπτικά οι εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου, στη συμβολή των οδών Λαμπτρών και Λυσιμάχου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε γύρω στις 10:20, αποστέλλοντας 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τον τοπικό σταθμό Κορωπίου, καθώς και ειδικό κλιμάκιο της 1ης ΕΜΑΚ. Οι πυροσβέστες εντόπισαν και απομάκρυναν με ασφάλεια ένα δοχείο με υδροχλωρικό οξύ, το οποίο βρισκόταν αποθηκευμένο σε παρακείμενο χώρο της πισίνας.

Βίντεο με δήλωση μητέρας μαθητή του σχολείου:









Η τοποθέτηση της διοίκησης των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη για τα αίτια

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, Ηλία Καίσαρη, η διαρροή και η έντονη δυσοσμία δεν σημειώθηκαν εντός του νερού της πισίνας, αλλά προκλήθηκαν από λανθασμένη ανάμειξη υλικών στον ειδικό κάδο φίλτρων και χλωρίου κατά την προγραμματισμένη διαδικασία καθαρισμού.

Ο κ. Καίσαρης υπογράμμισε ότι δεν καταγράφηκαν σοβαρά περιστατικά λιποθυμίας ή έντονης δυσφορίας στους μαθητές και ότι οι ιατρικές επισκέψεις έγιναν καθαρά κατόπιν οδηγιών του ΕΚΑΒ για προληπτικό έλεγχο, διαβεβαιώνοντας πως η κατάσταση ομαλοποιήθηκε πλήρως μετά την επιχείρηση απομάκρυνσης των χημικών.

Το χρονικό του περιστατικού

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τετάρτης (11/11) στα ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Καίσαρη στο Κορωπί, στη συμβολή των οδών Λαμπτρών και Λυσιμάχου 1, όταν συνολικά 26 άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, έπειτα από ατύχημα με χημικές ουσίες κατά τη διαδικασία καθαρισμού της πισίνας στο Κορωπί.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10:30 το πρωί. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η έκλυση επικίνδυνων αναθυμιάσεων προκλήθηκε από λανθασμένη χρήση ή ανάμειξη χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση και τον καθαρισμό της πισίνας.

Στο σημείο σήμανε άμεσα συναγερμός και κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και ειδικό κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, προκειμένου να συνδράμουν στην αντιμετώπιση του περιστατικού, να εξαερίσουν και να διασφαλίσουν τον χώρο. Έχει ήδη απομακρυνθεί δοχείο με υδροχλωρικό οξύ από αποθήκη του σχολείου.

Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι μαθητές και το προσωπικό.

Από τις αναθυμιάσεις, λόγω της εκπνοής αερίου χλωρίου, επηρεάστηκαν 13 μαθητές ηλικίας 6 ετών (πέντε αγόρια και οχτώ κορίτσια), οι οποίοι από τις 12:55 έως τις 13:10 διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Παίδων για την παροχή ιατρικής φροντίδας και παρακολούθηση. Όλα τα παιδιά είναι ασυμπτωματικά και σε καλή κατάσταση.

Σύμφωνα με ενημέρωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, στα παιδιά έγινε εκτίμηση ΩΡΛ και παιδιατρική εξέταση. Πέντε παιδιά ήδη έφυγαν για το σπίτι τους και τα άλλα οκτώ συνεχίζουν να εξετάζονται, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες θα αποχωρήσουν.

Παράλληλα, στο νοσοκομείο «Σωτηρία» μεταφέρθηκαν και 13 ενήλικες που βρίσκονταν στον χώρο και παρουσίασαν αντίστοιχα αναπνευστικά προβλήματα. Οι δύο συντηρητές της πισίνας έχουν μεταφερθεί και νοσηλεύονται στο κέντρο Υγείας Κορωπίου.

«Υπήρξε μια οσμή, ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, τώρα δεν υπάρχει κανένα θέμα» ανέφερε ο διευθυντής και ιδιοκτήτης των Εκπαιδευτηρίων, Ηλίας Καίσαρης.

Στο σημείο επιχειρεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ για λόγους ασφαλείας εκκενώθηκαν το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν τα χημικά, οδηγώντας στο ατύχημα.