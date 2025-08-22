Δύσκολη περίοδο με διαρκείς ανατιμήσεις περνά η αγορά κρέατος στη χώρα μας και κατ’ επέκτασιν και οι Έλληνες καταναλωτές, που υποχρεώνονται να το χρυσοπληρώνουν.

Οι τιμές του αρνιού, του κατσικιού και του μοσχαριού, παρουσιάζουν εκρηκτική αύξηση το τελευταίο διάστημα, με βασική αιτία τις δυσμενείς συνθήκες στην κτηνοτροφία και τα σφαγεία.

Συγκεκριμένα, οι τιμές του αιγοπρόβειου κρέατος έχουν αυξηθεί κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας στα 15-17 ευρώ το κιλό, λόγω της θανάτωσης 350.000 αιγοπροβάτων, μετά τα κρούσματα πανώλης πέρυσι, και ευλογιάς φέτος.

Η έλλειψη κρέατος στην αγορά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλά σφαγεία στη Θεσσαλία και τον Έβρο παραμένουν κλειστά, εξαιτίας της εξάπλωσης της ευλογιάς, έχει επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, με πολλές πηγές να μην αποκλείουν περαιτέρω αύξηση των τιμών.

Ταυτόχρονα, η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος έχει αυξηθεί κατά 10%-15% τις τελευταίες 30 μέρες και κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας ακόμα και τα 17-20 ευρώ το κιλό, κυρίως λόγω της μείωσης των παραγωγών στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου, το χοιρινό κρέας έχει σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας ωστόσο πιο σταθερό στην αγορά.

Αυτές οι εξελίξεις δείχνουν ότι η ελληνική αγορά κρέατος περνάει μία δύσκολη περίοδο, με σημαντικές ανατιμήσεις, που επηρεάζουν τις καθημερινές αγορές των καταναλωτών.