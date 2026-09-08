Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη διπλή έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αθήνα, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο οι δύο επιθέσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ομόνοια και την πλατεία Αμερικής να συνδέονται μεταξύ τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους υλικό από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο φέρονται να καταγράφονται τουλάχιστον τρία άτομα να κινούνται γύρω από ένα από τα καταστήματα.

Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ενισχύει το σενάριο οι δύο εκρήξεις να αποτελούν μέρος μιας οργανωμένης επίθεσης και όχι δύο τυχαίων και ασύνδετων περιστατικών.

Στο μικροσκόπιο οι σχέσεις των δύο καταστημάτων

Οι έρευνες των Αρχών στρέφονται και στις σχέσεις μεταξύ των δύο επιχειρήσεων. Οι διοικήσεις των δύο καφέ-μπαρ φέρεται να διατηρούν στενή σχέση και να συνεργάζονται τους τελευταίους μήνες.

Πρόκειται για καταστήματα που προσφέρουν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες ναργιλέ, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες διαθέτουν κυρίως πελατεία αφρικανικής και αραβικής καταγωγής.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχει κοινό κίνητρο πίσω από τις δύο επιθέσεις.

Στο κάδρο ο εκβιασμός και η «προστασία»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ενδεχόμενο οι εκρήξεις να αποτελούσαν προειδοποιητικό μήνυμα προς τους ιδιοκτήτες των δύο επιχειρήσεων.

Την προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενώ για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Δεν αποκλείεται η συγκεκριμένη υπηρεσία να αναλάβει την έρευνα, εφόσον προκύψουν στοιχεία που θα δείχνουν ότι πίσω από τις επιθέσεις κρύβεται προσπάθεια εκβίασης ή επιβολής «προστασίας» στους ιδιοκτήτες.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι το κατάστημα κοντά στην πλατεία Αμερικής παραμένει συχνά ανοιχτό μέχρι τις 3 τα ξημερώματα, ιδιαίτερα τις Παρασκευές και τα Σαββατοκύριακα.

Δύο εκρήξεις μέσα σε περίπου μισή ώρα

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:25 τα ξημερώματα σε κατάστημα επί της Αχαρνών, στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας.

Περίπου μισή ώρα αργότερα ακολούθησε η δεύτερη έκρηξη, στη συμβολή της οδού Μηθύμνης με την πλατεία Αμερικής.

Και στις δύο περιπτώσεις, η τζαμαρία των καταστημάτων υπέστη σοβαρές ζημιές, καθώς εκρηκτικό αντικείμενο φέρεται να πετάχτηκε στο εσωτερικό τους, προκαλώντας σημαντικές υλικές καταστροφές.

Εξετάζεται εάν χρησιμοποιήθηκαν χειροβομβίδες

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των ειδικών βρίσκεται το είδος του εκρηκτικού μηχανισμού που χρησιμοποιήθηκε.

Οι πρώτες εκτιμήσεις του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών δείχνουν ότι πιθανότατα χρησιμοποιήθηκαν χειροβομβίδες. Ωστόσο, η εκτίμηση αυτή δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως και η τελική απάντηση αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ευρημάτων.

Οι αστυνομικοί αναλύουν καρέ-καρέ το διαθέσιμο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και παράλληλα συγκεντρώνουν καταθέσεις από κατοίκους και μάρτυρες.

Στόχος των ερευνών είναι να ταυτοποιηθούν τα τρία άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στις επιθέσεις και να αποκαλυφθεί το κίνητρο πίσω από το διπλό χτύπημα.

Το βασικό ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι Αρχές είναι αν οι δύο εκρήξεις αποτελούν ένα ενιαίο οργανωμένο χτύπημα και, σε αυτή την περίπτωση, ποιο ήταν το μήνυμα που επιχείρησαν να στείλουν οι δράστες στους ιδιοκτήτες των δύο καταστημάτων.