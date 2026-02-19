Μία χειροβομβίδα αμυντικού τύπου ήταν αυτή που «σήκωσε στο πόδι» τα ξημερώματα, μια ολόκληρη γειτονιά στον Κορυδαλλό. Οι ιδιοκτήτες έξι οχημάτων είδαν ζημιές στις περιουσίες τους αλλά και οι ένοικοι δύο διαμερισμάτων αντίκρισαν τις τζαμαρίες να έχουν φθορές.

Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, τόνισε ότι οι αστυνομικές Αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο ενδεχομένως να τους βοηθήσει να εντοπίσουν τους δράστες.

Τα στελέχη του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών που πήγαν στο σημείο, εντόπισαν κομμάτια από την χειροβομβίδα.

Συγκεκριμένα, τον μοχλό απελευθέρωσης, την περόνη αλλά και ένα πλαστικό κομμάτι του εκρηκτικού μηχανισμού. Την έρευνα της υπόθεσης έχει αναλάβει η Ασφάλεια Πειραιά που αναζητά τον… «αποδέκτη» της επίθεσης αλλά και το δρομολόγιο διαφυγής των δραστών.