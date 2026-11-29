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Ένας δυνατός κρότος αναστάτωσε τα ξημερώματα της Κυριακής τη Γλυφάδα, έπειτα από έκρηξη έξω από εστιατόριο στην οδό Φοίβης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίοικοι ειδοποίησαν την Αστυνομία περίπου στις 04:20. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), που πραγματοποίησε αυτοψία.

Έξω από το κατάστημα είχε σχηματιστεί μικρός κρατήρας, ενώ η έκρηξη προκάλεσε φθορές στην κεντρική πόρτα του εστιατορίου. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο δεν εντοπίστηκαν υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.