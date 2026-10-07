Έντονο προβληματισμό προκαλεί στις υγειονομικές αρχές ο αυξημένος αριθμός περιστατικών γαστρεντερίτιδας στο Ρέθυμνο, καθώς από την περασμένη Παρασκευή περίπου 30 άτομα έχουν προσέλθει στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου με συμπτώματα της νόσου.

Ο πραγματικός αριθμός των ασθενών ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, καθώς αρκετοί ενδέχεται να μην αναζήτησαν νοσοκομειακή φροντίδα.

Στο επίκεντρο η ποιότητα του νερού

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν με προσοχή το ενδεχόμενο το φαινόμενο να συνδέεται με την ποιότητα του νερού, στον απόηχο των πρόσφατων πλημμυρών που έπληξαν την Κρήτη. Για τον λόγο αυτό, έχει ήδη δοθεί εντολή για τη διενέργεια ελέγχων στο δίκτυο ύδρευσης και στους τέσσερις νομούς του νησιού.

Αν και η ακριβής αιτία παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστη, στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο της ιογενούς γαστρεντερίτιδας, με τη μαζικότητα των περιστατικών να αποτελεί τον κύριο παράγοντα ανησυχίας των ειδικών.

Παρέμβαση του ΕΟΔΥ και ιχνηλάτηση

Στις έρευνες συμμετέχει ενεργά και ο ΕΟΔΥ, ο οποίος διεξάγει ιχνηλάτηση για τον εντοπισμό τυχόν κοινών παραγόντων μεταξύ των κρουσμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, αποστέλλεται ειδικό ερωτηματολόγιο στους ασθενείς για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις συνθήκες εκδήλωσης των συμπτωμάτων.

Οι εργαστηριακές αναλύσεις και οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα περιστατικά αποτελούν συνέπεια των πλημμυρικών φαινομένων ή πρόκειται για εποχική ιογενή έξαρση.