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Σε τραγωδία εξελίχθηκε η πυρκαγιά που προκλήθηκε από την έκρηξη που σημειώθηκε, λίγο μετά τη 13:30 το μεσημέρι της Δευτέρας (27/07) σε ποτοποιία κρασιών και ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κατά την διαδικασία κατάσβεσης της φωτιάς, εντοπίστηκε και ανασύρθηκε η σωρός ενός ατόμου αγνώστων, μέχρι στιγμής στοιχείων.

Στο σημείο επιχειρούν 32 Πυροσβέστες με 1 Ομάδα Πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Κορινθίας.

Η έκρηξη έγινε αισθητή σε Κόρινθο και Λουτράκι.

Για την διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την έκρηξη, έχει ενεργοποιηθεί ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου.

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται.

Βίντεο από τη φωτιά:

#Πυρκαγιά σε εργοστάσιο στο δήμο Κορινθίων. Επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026