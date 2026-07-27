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Σε τραγωδία εξελίχθηκε η πυρκαγιά που προκλήθηκε από την έκρηξη που σημειώθηκε, λίγο μετά τη 13:30 το μεσημέρι της Δευτέρας (27/07) σε ποτοποιία κρασιών και ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κατά την διαδικασία κατάσβεσης της φωτιάς, εντοπίστηκε και ανασύρθηκε η σωρός ενός ατόμου αγνώστων, μέχρι στιγμής στοιχείων.
Στο σημείο επιχειρούν 32 Πυροσβέστες με 1 Ομάδα Πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Κορινθίας.
Η έκρηξη έγινε αισθητή σε Κόρινθο και Λουτράκι.
Για την διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την έκρηξη, έχει ενεργοποιηθεί ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου.
Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται.
Βίντεο από τη φωτιά:
#Πυρκαγιά σε εργοστάσιο στο δήμο Κορινθίων. Επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026