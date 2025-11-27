Συναγερμός σήμανε σήμερα τα ξημερώματα (27/110 στις αστυνομικές Αρχές, όταν σημειώθηκε έκρηξη και πυρκαγιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι έσπασαν τη τζαμαρία του καταστήματος, το οποίο βρίσκεται στην οδό Λυσιμαχίας, και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά, με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές φθορές στο εσωτερικό του συνεργείου, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν υπολείμματα εμπρηστικού μηχανισμού στο σημείο, στοιχείο που εξετάζεται από τις ανακριτικές Αρχές με ιδιαίτερη προσοχή.

Η Πυροσβεστική και η Αστυνομία διερευνούν το περιστατικό, ενώ η περιοχή παρέμεινε αποκλεισμένη για αρκετή ώρα, προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία και να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια της επίθεσης.