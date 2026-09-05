Άγνωστοι ανατίναξαν ΑΤΜ που βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ στη Στούπα Μεσσηνίας, επί της Εθνικής Οδού Καλαμάτας – Αρεόπολης.

Λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα, οι δράστες προκάλεσαν ισχυρή έκρηξη στο μηχάνημα ανάληψης, καταφέρνοντας, σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες να αφαιρέσουν το χρηματικό ποσό των 200.000 ευρώ.

Από τη σφοδρότητα της έκρηξης προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και στην πρόσοψη του καταστήματος, ενώ οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο σημείο έχει βρεθεί ξανά στο στόχαστρο παρόμοιας επίθεσης στο παρελθόν.

Πηγή: tharrosnews