Έκρηξη σε ΑΤΜ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στην Περαχώρα Κορινθίας, με τους δράστες να καταφέρνουν να αρπάξουν περίπου 91.000 ευρώ και να απομακρύνονται από το σημείο πριν την άφιξη της Αστυνομίας.

Το περιστατικό καταγράφηκε λίγο μετά τις 5:00 το πρωί, όταν άγνωστοι προσέγγισαν το ΑΤΜ και προκάλεσαν έκρηξη, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές στο μηχάνημα και τον περιβάλλοντα χώρο.

Όπως αναφέρει το Korinthostv.gr, αμέσως μετά την έκρηξη οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνα που περιείχε το χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή, κατευθυνόμενοι προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δραστών, εξετάζοντας μεταξύ άλλων διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό και άλλα στοιχεία από την περιοχή.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.