Έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 9 το βράδυ της Τετάρτης (6/10) σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου 99, στου Ζωγράφου, προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές. Δύο άτομα, ένοικοι του διαμερίσματος, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Πρόκειται για έναν 33χρονο άνδρα και μία 24χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε από οικιακή συσκευή, ενδεχομένως αναμμένο γκαζάκι.

Στην πολυκατοικία μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιήσει έλεγχο στον χώρο και να διαπιστωθεί εάν υπήρχε οτιδήποτε που να παρέπεμπε σε εκρηκτικό μηχανισμό.

Από την έρευνα των πυροτεχνουργών δεν προέκυψε κάτι ύποπτο και την προανάκριση για τα αίτια της έκρηξης ανέλαβε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.