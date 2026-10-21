Έκρηξη με δύο τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, επί της οδού Πλάτωνος 107.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν άγνωστοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την ΕΛ.ΑΣ., με το πρόσχημα ότι επιθυμούσαν να παραδώσουν στις Αρχές μια βαλίτσα με ναρκωτικά.

Ωστόσο, το κάλεσμα αποδείχθηκε παγίδα, καθώς η συγκεκριμένη βαλίτσα ήταν παγιδευμένη με εκρηκτικό μηχανισμό, η πυροδότηση του οποίου είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων που βρέθηκαν στο σημείο.

Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα της Πυροσβεστικής.