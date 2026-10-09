Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στην οδό Θέμιδος, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 08:00, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε περίπου στις 08:15. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Στο νοσοκομείο 30χρονη γυναίκα

Από τη φωτιά τραυματίστηκε μία 30χρονη γυναίκα, η οποία βρισκόταν στον χώρο όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, έχοντας υποστεί εγκαύματα και τραυματισμό σε κάτω άκρο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μετά την κατάσβεση, παρέμειναν στο σημείο πραγματοποιώντας εργασίες αποκάθαρσης.

«Ακούστηκε σαν έκρηξη»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για τις στιγμές που προηγήθηκαν της φωτιάς.

Περίοικοι ανέφεραν ότι πριν γίνουν αντιληπτές οι φλόγες ακούστηκε ένας πολύ δυνατός θόρυβος, ο οποίος έμοιαζε με έκρηξη. Η ένταση του ήχου προκάλεσε αναστάτωση στη γειτονιά, με κατοίκους να βγαίνουν από τα σπίτια τους, ενώ ακούγονταν φωνές για φωτιά.

Σύμφωνα με τοπικές μαρτυρίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο που στο παρελθόν φέρεται να λειτουργούσε ως κατάστημα και στη συνέχεια είχε μετατραπεί σε κατοικία. Κάτοικος της περιοχής προχώρησε μάλιστα σε καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αυθαίρετη κατασκευή. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως.

Μεγάλες ζημιές από την πυρκαγιά

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές στον χώρο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το σπίτι υπέστη εκτεταμένες καταστροφές.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Για τη διερεύνηση του περιστατικού έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.