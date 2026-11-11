Φωτογραφίες – Βίντεο: Δανάη Μαραγκού

Μια ισχυρότατη έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/11), στην είσοδο πολυκατοικίας επί της Λ. Αλεξάνδρας και Αλεξάνδρου Βράιλα 2. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη προήλθε από γκαζάκι, που πέταξαν άγνωστοι.

Βίντεο από την περιοχή που σημειώθηκε η έκρηξη

Ο θόρυβος από την έκρηξη ήταν πολύ δυνατός, σύμφωνα με περαστικό οδηγό που ενημέρωσε τη «Ζούγκλα» ενώ οι διαμένοντες βγήκαν έντρομοι στον δρόμο.

Το ευχάριστο είναι ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός διερχόμενου πολίτη ή διαμένοντα, ενώ έσπασαν τζάμια.

Επί τόπου μετέβησαν δυνάμεις της Αστυνομίας, που απέκλεισαν προσωρινά το σημείο προκειμένου να συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία.

Εικόνες της «Ζούγκλας» από το σημείο της έκρηξης