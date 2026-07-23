Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε εργαστήριο επισκευής πολυεστερικών σκαφών.

Η επιχείρηση, σύμφωνα με το Creta24.gr και το Flashnews.gr, βρίσκεται στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου, στην περιοχή Λιβάδια, κοντά στις εγκαταστάσεις του ΜΑΙΧ.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα και ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το περιστατικό.

Από το συμβάν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος.