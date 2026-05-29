Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (29/5) σε εργοστάσιο ανακύκλωσης, στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων στην Κόρινθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία άτομα, εργαζόμενοι της εταιρείας, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Ειδικότερα, οι τραυματίες από την έκρηξη στο κέντρο ανακύκλωσης μεταφέρθηκαν άμεσα στα επείγοντα του Νοσοκομείου της Κορίνθου, όπου υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας τους.

H κατάσταση της υγείας ενός εκ των τραυματιών κρίθηκε πιο σοβαρή, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας για εξειδικευμένη νοσηλεία

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε επαγγελματικό ψυκτικό σύστημα, που λειτουργούσε στον χώρο του εργοστασίου.

Από την έκρηξη προκλήθηκε διαρροή αμμωνίας και, σύμφωνα με το korinthostv, τρεις εργαζόμενοι εκτέθηκαν στις αναθυμιάσεις, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.