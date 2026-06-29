Έκρηξη με στόχο εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων στην περιοχή των Πατησίων έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 29 Ιουνίου.

Ήταν λίγο πριν τις πέντε το πρωί όταν ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη στην είσοδο επιχείρησης που βρίσκεται στην οδό Αχαρνών 338. Οι ένοικοι των γύρω σπιτιών πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους και κατέβηκαν να δουν τι είχε συμβεί, ενώ παράλληλα κάλεσαν και την αστυνομία.

Το σημείο αποκλείστηκε, ενώ από την έκρηξη είχαν προκληθεί ζημιές στην είσοδο του καταστήματος, στη διπλανή πολυκατοικία και σε ένα αυτοκίνητο.

Λίγο αργότερα στελέχη του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών εντόπισαν μέσα σε μια σακούλα υπολείμματα εκρηκτικής ύλης και βραδύκαυστο φυτίλι. Όλα θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ παράλληλα θα αναζητηθεί εικόνα από κάμερες ασφαλείας διπλανών καταστημάτων που έχουν τυχόν καταγράψει τους βομβιστές.

Παράλληλα, οι Αρχές θα πάρουν κατάθεση από τον ιδιοκτήτη της εταιρείας σε μια προσπάθεια να βρουν τα κίνητρα της βομβιστικής επίθεσης.