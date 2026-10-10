Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή εξακολουθεί να δίνει στο Θριάσιο Νοσοκομείο ο 50χρονος εργαζόμενος που τραυματίστηκε βαρύτατα, κατά τη διάρκεια του τραγικού συμβάντος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, φέροντας σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη προγραμματισμένες εργασίες προληπτικής συντήρησης στο διυλιστήριο. Τα θύματα ήταν μέλη του προσωπικού εξωτερικής εργολαβικής επιχείρησης. Δυστυχώς, ο ένας εκ των δύο ανδρών έχασε τη ζωή του, ενώ ο δεύτερος παλεύει με σοβαρά τραύματα.

Σχετικά με την εξέλιξη της υγείας του τραυματία, τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές της διακομιδής, σημείωσε πως αρχικά σήμανε συναγερμός στο νοσοκομείο της Κορίνθου:

«Υπήρξε τεράστια κινητοποίηση στο τοπικό νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκαν αρχικά οι δύο εργάτες με βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι. Αφού διασωληνώθηκαν, κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά τους στο Θριάσιο, όπου και επιβεβαιώθηκε η εξαιρετικά κρίσιμη κλινική τους εικόνα», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ.

Δυστυχώς, ο 43χρονος εργάτης δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή χθες, την ώρα που ο 50χρονος συνάδελφός του δίνει σκληρό αγώνα για την επιβίωσή του, με τον κ. Γιαννάκο να υπογραμμίζει πως η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

Σημειώνεται πως στο νοσοκομείο της Κορίνθου μετέβη και μία γυναίκα, η οποία ωστόσο δεν έφερε σωματικά τραύματα αλλά βρισκόταν σε κατάσταση ισχυρού σοκ από το θέαμα. Αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και η απαραίτητη υποστήριξη, αποχώρησε για το σπίτι της.

Παρέμβαση εισαγγελέα και νομικές συνέπειες

Οι εξελίξεις μετά το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα είναι ραγδαίες και σε δικαστικό επίπεδο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η κατάληξη του 43χρονου εργάτη προκάλεσε την άμεση αντίδραση των Αρχών, με τον αρμόδιο εισαγγελέα να διατάσσει τη σύλληψη του υπεύθυνου εργολάβου, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.