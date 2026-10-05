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Σφοδρή έκρηξη σημειώθηκε σε συνεργείο υγραεριοκίνησης επί της οδού Βόλου στη Λάρισα, περίπου στις 11:20 το πρωί της Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.

Η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από φιάλες εύφλεκτου αερίου.

Από την έκρηξη ξέσπασε φωτιά στο κτήριο. Η κατάσβεσή της επιτεύχθηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής οι οποίες έσπευσαν στο σημείο.

Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες και 6 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκαν 3 άτομα στο Νοσοκομείο πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας

Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο: