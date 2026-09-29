Νέα στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, την ώρα που τα κρίσιμα ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη στο κτήριο της οδού Λυσικράτους παραμένουν ανοικτά.

Τέσσερις ημέρες μετά την έκρηξη της 25ης Σεπτεμβρίου, που κόστισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε γειτονικά κτήρια, καταστήματα και οχήματα, οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών επικεντρώνονται πλέον στην εγκατάσταση φυσικού αερίου στο εσωτερικό του κτηρίου.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, από τον έλεγχο στο τμήμα του δικτύου που συνέδεε την κεντρική παροχή με τον μετρητή, δεν διαπιστώθηκε διαρροή, γεγονός που έχει μεταφέρει το βάρος της έρευνας στο εσωτερικό δίκτυο και ειδικότερα στην εγκατάσταση του δεύτερου ορόφου.

Το σενάριο της διαρροής και του σπινθήρα

Ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι να υπήρξε διαρροή από κάποια συσκευή ή άλλο σημείο της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα τη σταδιακή συσσώρευση φυσικού αερίου στον χώρο.

Στη συνέχεια, ακόμη και ένας σπινθήρας από την ενεργοποίηση κάποιας ηλεκτρικής συσκευής ή του φωτισμού θα μπορούσε, σύμφωνα με το υπό εξέταση σενάριο, να προκαλέσει την ανάφλεξη του εκρηκτικού μείγματος.

Ωστόσο, οριστικό πόρισμα για την ακριβή αιτία και την αλληλουχία των γεγονότων δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αυτοψίες και οι έλεγχοι στα γειτονικά κτήρια, αρκετά από τα οποία επλήγησαν από το ισχυρό ωστικό κύμα, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των ζημιών, αλλά και κατά πόσο παραμένουν ασφαλή.

«Αναζητούμε τις ουσιαστικές ευθύνες»

Μέσα σε αυτό το σκηνικό και ενώ η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη, η πλευρά των συγγενών των θυμάτων μιλά στη «Ζούγκλα» μέσω του συνήγορου υπεράσπισης Γιώργου Καραπάνου, εκφράζοντας σοβαρά ερωτήματα για το πώς προκλήθηκε μια έκρηξη τέτοιας ισχύος και ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Όπως τονίζεται στη «Ζούγκλα», το βασικό ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να εξακριβωθούν οι πραγματικές συνθήκες του δυστυχήματος και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί όπου αυτές υπάρχουν.

«Στη δεδομένη χρονική στιγμή αναζητούμε πρώτα απ’ όλα να βρούμε τις ουσιαστικές ευθύνες. Περιμένουμε, δηλαδή, από τις ελληνικές Αρχές να κάνουν όλες τις έρευνες και να δούμε πραγματικά ποιοι ευθύνονται γύρω από αυτό το δυστύχημα».

Ιδιαίτερη εντύπωση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη «Ζούγκλα», προκαλεί η τεράστια έκταση των καταστροφών σε σχέση με όσα έχουν ακουστεί μέχρι στιγμής, σχετικά με την πιθανή πηγή της διαρροής.

«Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι από έναν θερμοσίφωνα, όπως αναφέρεται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, κατέρρευσε ένα κτήριο ολόκληρο. Τα όμορα κτήρια καταστράφηκαν, υπήρξαν τεράστιες ζημιές στη γύρω περιοχή».

Η πλευρά των συγγενών στέκεται ιδιαίτερα και στην απόσταση στην οποία φαίνεται ότι έφτασε το ωστικό κύμα.

«Είδαμε σε κάποια βίντεο στον Τύπο ένα κτήριο, τρία ακίνητα πιο δίπλα από αυτό που έγινε η έκρηξη, το οποίο έφερε μέχρι και αυτό ζημιές».

Και προσθέτει:

«Αυτό, κατά την άποψή μας, δεν μπορεί να γίνει από έναν θερμοσίφωνα, ο οποίος απλά, είχε μία διαρροή».

Πρόκειται για την εκτίμηση της πλευράς των συγγενών και όχι για τεχνικό πόρισμα, καθώς η επίσημη έρευνα των αρμόδιων Αρχών για τα ακριβή αίτια της έκρηξης δεν έχει ολοκληρωθεί.

Τεχνικός σύμβουλος για τα ευρήματα

Παράλληλα, όπως αποκαλύπτεται στη «Ζούγκλα», αναμένεται τις επόμενες ημέρες να οριστεί τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος θα εξετάσει ανεξάρτητα τα δεδομένα και τα ευρήματα που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα.

«Τις επόμενες ημέρες θα ορίσουμε και τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος θα εξετάσει τα ευρήματα τα οποία υπάρχουν μέχρι σήμερα και θα μας πει αν αυτά συνάδουν με αυτά που ακούμε».

Στόχος είναι να υπάρξει μια ανεξάρτητη τεχνική εικόνα για τα στοιχεία της υπόθεσης, και να διαπιστωθεί εάν όσα προκύπτουν από τις αυτοψίες μπορούν πράγματι να εξηγήσουν το μέγεθος της καταστροφής.

«Διότι, ξαναλέω, σε επίσημο επίπεδο, δεν έχουμε κάποια απάντηση στα ερωτήματα αυτά που έχουν γεννηθεί από τη συγκεκριμένη έκρηξη».

«Οι συγγενείς ζητούν δικαίωση»

Το αίτημα των οικογενειών, πάντως, δεν περιορίζεται μόνο στο να αποσαφηνιστούν τα τεχνικά αίτια.

Όπως δηλώνεται χαρακτηριστικά στη «Ζούγκλα»:

«Οι συγγενείς ζητούν δικαίωση και όλοι οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν και να πάνε στη φυλακή».

Πλέον, το βάρος πέφτει στις πραγματογνωμοσύνες και στα στοιχεία που θα συγκεντρώσουν οι Αρχές. Από πού ακριβώς ξεκίνησε η διαρροή, ποια εγκατάσταση ή συσκευή σχετίζεται με αυτή, εάν τηρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας και πώς προκλήθηκε ένα ωστικό κύμα τέτοιας ισχύος, αποτελούν τα βασικά ερωτήματα στα οποία αναμένονται απαντήσεις.

Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου παραμένει στο επίκεντρο, με τους συγγενείς των θυμάτων να ζητούν πλέον όχι μόνο εξηγήσεις, αλλά και πλήρη λογοδοσία για την τραγωδία που συγκλόνισε την Πλάκα.

Ολόκληρη η δήλωση του δικηγόρου της οικογένειας των θυμάτων στη «Ζούγκλα»: