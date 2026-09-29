Στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτήριο της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη και κατάρρευση, φαίνεται να καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα του αγωγού έως τον μετρητή του κτηρίου, που βρίσκεται στο ισόγειο, με τη χρήση αζώτου και αέρα, έδειξαν ότι το σημείο εκείνο είναι στεγανό. Τα πρώτα ευρήματα οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η διαρροή εντοπίζεται στο εσωτερικό του κτηρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και διέθετε παροχή φυσικού αερίου.

Παράλληλα, σημαντικά αναμένεται να συμβάλουν στην εξακρίβωση του σημείου της διαρροής όσα προκύψουν από τις ιστολογικές εξετάσεις των θυμάτων, καθώς, όπως τονίζεται από αρμόδιες πηγές, τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξειδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή.

Όσον αφορά τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των έξι θυμάτων, όπως έγινε γνωστό από αρμόδιες πηγές, οι συγγενείς τους προσήλθαν τη Δευτέρα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA.

Σημειώνεται ότι το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου διέθετε παροχή φυσικού αερίου που χρησιμοποιούταν για το τζάκι, την κουζίνα και έναν καυστήρα. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί ποια από τις συσκευές του διαμερίσματος συνδέεται με τη διαρροή, ενώ η κουζίνα και ο καυστήρας δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί στα συντρίμμια που έχουν απομακρυνθεί από το σημείο.

Τέλος, όπως επισημαίνουν αρμόδια στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος για να εξαχθούν το συντομότερο δυνατό ασφαλή συμπεράσματα, θα πρέπει να προχωρήσουν και ολοκληρωθούν άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα έργα αντιστήριξης στα διπλανά κτήρια, ώστε να απομακρυνθούν και να περισυλλεχθούν τα εναπομείναντα υλικά, με κατάλληλο μηχάνημα, για να ερευνηθούν κομμάτι- κομμάτι και να σταλούν για εργαστηριακό έλεγχο.