Εξαιρετικά πλούσιο και διαχρονικό αποδεικνύεται το ποινικό παρελθόν των τριών προσώπων που τέθηκαν υπό κράτηση για την πρόσφατη έκρηξη στην περιοχή της Πλάκας.

Τα στοιχεία που συγκέντρωσε η έρευνα των Αρχών δείχνουν ότι πρόκειται για άτομα με έντονη παραβατική δραστηριότητα, καθώς έχουν απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις διωκτικές αρχές για αδικήματα που εκτείνονται από κλοπές και ένοπλες ληστείες μέχρι υποθέσεις διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Κοινό χαρακτηριστικό και των τριών είναι το γεγονός ότι είχαν βρεθεί εκτός φυλακής μόλις τους τελευταίους μήνες.

Πιο συγκεκριμένα η δράστη του μεγαλύτερου σε ηλικία εκ των κατηγορουμένων, ο Τ.Α., ξεκινά σχεδόν τέσσερις δεκαετίες πριν, το 1985. Στο διάστημα αυτό έχει καταγραφεί σε φακέλους της Αστυνομίας περίπου 45 φορές για συναφή αδικήματα, ενώ είχε αποφυλακιστεί υπό όρους από το Κατάστημα Κράτησης Λάρισας στις 21 Ιουνίου του 2026.

Ανάλογη είναι η εικόνα και για τον δεύτερο συλληφθέντα, τον Κ.Η., ο οποίος μέσα σε μία μόλις επταετία, από το 2019 έως και σήμερα, μετρά περισσότερες από 20 εμπλοκές με τις αρχές για ναρκωτικά, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες αλλά και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε αποφυλακιστεί από τις φυλακές Άμφισσας στα τέλη Μαρτίου του 2026, έχοντας εκτίσει μέρος της ποινής που του είχε επιβληθεί.

Στο ίδιο μοτίβο κινείται και η πορεία του τρίτου εμπλεκόμενου, του Κ.Α., ο οποίος από το 2008 έως και το 2026 είχε οδηγηθεί 13 φορές ενώπιον των διωκτικών αρχών για κλοπές, επιθέσεις και παραβάσεις του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Η δική του αποφυλάκιση είχε πραγματοποιηθεί από τις φυλακές Πατρών στις 27 Νοεμβρίου του 2025 μετά την πλήρη έκτιση της ποινής του.

Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την εκτίμηση των Αρχών ότι το περιστατικό στην Πλάκα συνδέεται με πρόσωπα που κινούνται σταθερά στον χώρο του κοινού ποινικού εγκλήματος.