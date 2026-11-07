Οι μαραθώνιες απολογίες των τριών αντρών για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, με έξι νεκρούς είχαν από όλα. Την παραδοχή ότι πήγαν να κλέψουν για να πάρουν τη δόση τους, αλλά και άρνηση από τους δύο που μπήκαν στο κτήριο ότι έκοψαν το μοιραίο σωλήνα χαλκού.

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει τους ισχυρισμούς τους με τον έναν από τους δύο να τα ρίχνει στην εταιρεία με το φυσικό αέριο!

«Τι να τον κάνω το σωλήνα αυτόν, πόσο να κάνει 3 ευρώ; Να διακινδυνεύσω τη ζωή των ανθρώπων για τρία ευρώ; Δεν κλέβω σωλήνες αερίου. Έπρεπε να έχει φύλαξη η εταιρεία αυτή. Ήταν χαλασμένο ήδη από πριν και έπρεπε να το έχει φτιάξει η εταιρεία. Και να έκοβα ένα κομμάτι από εκεί, τι να το κάνω;», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως ισχυρίστηκε ο ένας εκ των κατηγορουμένων, πήγαν στην Πλάκα για να κλέψουν :

«Πήγαμε προς την περιοχή εκείνη γιατί έχει πολλά πατίνια και ποδήλατα για να κλέψουμε και να πάρουμε τη δόση μας. O H. προσπάθησε να ανοίξει μία πολυκατοικία με τηλεκάρτα, αλλά δεν μπόρεσε, και εκεί ο Α. δεν ερχόταν, αλλά έλεγε: «Δεν μπαίνω σε σπίτια, φοβάμαι σας παρακαλώ μην κάνετε τίποτα. Ο Η. πήγαινε μπροστά μόνος του, δεν άκουγε. Ήταν ανεξέλεγκτος. Είχα μαζί μου ένα λοστό για να ανοίγω πόρτες. Είναι ειδικά φτιαγμένος για να μπορεί να κρύβεται. Η περιοχή μύριζε αέριο όπως έμαθα. Τα παιδιά δεν μου είπαν κάτι ότι μύριζε».

Η περιγραφή του συνεχίζεται για το τι έγινε όταν μπήκαν μέσα στην πολυκατοικία της οδού Λυσικράτους.

«Ο Η. μπήκε πρώτος και μετά εγώ. Φορούσα και γάντια για να μην έχω αποτυπώματα. Ο Η. άμα είδε την ντουλάπα, θα την άνοιξε κιόλας. Εγώ δεν έδωσα σημασία, είδα ότι δεν έχει ποδήλατο και βγήκα έξω. Η λογική λέει ότι αν ανοίξει κάποιος κλέφτης μία ντουλάπα, θα πάρει ό,τι έχει μέσα και εκεί μέσα ήταν ο μετρητής. Απλά πήρε το καροτσάκι της λαϊκής και έφυγε».

«Ήθελε να κόψει, του λέω άστο»

Ο δεύτερος άντρας που μπήκε στο κτήριο ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων για τον συγκατηγορούμενό του:

«Ο Α. άνοιξε την ντουλάπα και του είπα άστο και συνέχισα να ψάχνω. Δεν είδα αν έκοψε κάτι. Σίγουρα το είδα μετά να το κρατάει».

Η δική του περιγραφή για το πώς έφθασαν στην περιοχή, είχε την παραδοχή ότι εκείνος άνοιγε πολυκατοικίες:

«Φθάσαμε τυχαία στην Πλάκα. Δοκίμαζα πόρτες σε πολυκατοικίες με τηλεκάρτα, δεν άνοιξε καμία, ήταν κλειδωμένες. Αυτή η πόρτα ήταν σχεδόν ανοιχτή. Μέσα μπήκαμε εγώ και ο Α. Είχαμε πάει ξανά για κλοπή. Μέσα ήμασταν μόνο δύο λεπτά και πήρα μόνο ένα καροτσάκι λαϊκής. Με το που μπαίνεις μέσα στο κτήριο, ανοίγεις την πόρτα και έχει μία ντουλάπα με σωλήνες. Ο Α. ήθελε να κόψει, του λέω άστο. Το έχει ξανακάνει στο παρελθόν και με τα χέρια, είναι εύκολο λυγίζει, εγώ ποτέ. Μόνο σωλήνα πετρελαίου έχω κόψει που είναι μέσα στο έδαφος με παπαγάλο και σωλήνες που είναι ήδη κομμένοι. Πραγματικά δεν είδα κάτι. Κοιτούσα στο χώρο εάν έχουν αφήσει κάτι, ποδήλατο, λάδι, όπως το συνηθίζουν σε παλιά σπίτια της περιοχής. Ο Α. είχε στο χέρι του ένα κίτρινο λοστό όταν μπήκαμε, για την περίπτωση που η πόρτα ήταν κλειδωμένη. Βγήκαμε έξω, δεν μύρισα κάτι. Μετά την Πλάκα βρήκαμε στον Νέο Κόσμο, τρεις κιθάρες και μία χρυσή αλυσίδα για την οποία πήραμε 280 ευρώ, οπότε ο χαλκοσωλήνας θα μας ήταν άχρηστος».

«Τους είπα τι κάνετε; Πού πάτε;»

Ο τσιλιαδόρος, περιέγραψε τις κινήσεις τους το μοιραίο βράδυ και δήλωσε άγνοια για τα όσα έγιναν μέσα στην πολυκατοικία.

«Όταν φθάσαμε στην Πλάκα, ο Α. είχε στα χέρια του ήδη ένα λοστό που έβγαλε από την τσάντα του. Τον λοστό τον έδωσε στον Η. και ανέβηκε πάνω πρώτος ο Η. και από πίσω ο Α. Τους λέω «τι κάνετε; πού πάτε;» γιατί ήταν η πρώτη πολυκατοικία που κατάφεραν να μπούνε, γιατί ήταν ξεκλείδωτη. Έφευγα, γιατί ποτέ δεν έχω μπει σε σπίτι και ούτε έχω κατηγορηθεί για κλοπή σε σπίτι. Μέσα δεν γνωρίζω τι κάνανε. Μου είπαν ότι δεν πήραν τίποτα γιατί δεν βρήκαν κάτι μόνο ένα καρότσι λαϊκής. Κρατούσαν κάτι όταν τους είδα, αλλά αυτό ήταν ο λοστός. Μου είπαν ότι μύριζε αέριο και να πάμε να φύγουμε. Εγώ δεν μύρισα κάτι».

Ελέγχεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου, μετά από αίτημα των συγγενών των θυμάτων

Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν προφυλακιστεί, με την έρευνα να συνεχίζεται και για την εγκατάσταση του φυσικού αερίου. Οικογένειες θυμάτων ζητούν να ελεγχθούν οι εγκαταστάσεις και να διερευνηθούν οι ευθύνες, γιατί δεν αποτράπηκε η τραγωδία.

«Ζητούμε να διερευνηθούν οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές φυσικού αερίου, η επάρκεια των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, οι έλεγχοι, η συντήρηση, καθώς και η εποπτεία της τήρησης των σχετικών κανόνων. Θέλουμε να μάθουμε όχι μόνο πώς προκλήθηκε η διαρροή, αλλά και γιατί δεν αποτράπηκε η τραγωδία. Εάν υπήρξαν παραλείψεις, αστοχίες ή παραβιάσεις κανόνων ασφαλείας, ζητούμε να αποκαλυφθούν και να διερευνηθούν οι ευθύνες όλων όσοι ενδεχομένως συνέβαλαν στο τραγικό αποτέλεσμα», τονίζουν οι συγγενείς.