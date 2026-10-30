Στη ΓΑΔΑ έφτασαν οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, με την έρευνα των Αρχών να αποδίδει την τραγωδία σε απόπειρα αφαίρεσης χαλκοσωλήνων από την εγκατάσταση φυσικού αερίου του κτιρίου.

Οι συλλήψεις αποτελούν την πρώτη ουσιαστική εξέλίξη στην υπόθεση μετά από περισσότερο από έναν μήνα ερευνών. Ωστόσο, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί οικογένειες θυμάτων, Γιώργος Καραπάνος, μιλώντας στη «Ζούγκλα», ξεκαθαρίζει ότι η διερεύνηση, κατά την πλευρά των συγγενών, δεν μπορεί να σταματήσει στους τρεις φερόμενους ως δράστες.

«Καταρχάς αντιλαμβανόμαστε τη σπουδαιότητα της συγκεκριμένης εξιχνίασης και τις προσπάθειες που έκαναν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ώστε να έχουμε αυτή την πρώτη ουσιαστική εξέλιξη στη συγκεκριμένη υπόθεση», σημειώνει.

Όπως εξηγεί, η πλευρά των θυμάτων αναμένει πλέον να λάβει αντίγραφα της δικογραφίας, προκειμένου να μελετήσει το σύνολο του αποδεικτικού υλικού και να εξετάσει εάν θα υποβάλει νέα αιτήματα ενώπιον των ανακριτικών Αρχών.

«Η υπόθεση δεν εξαντλείται στη σύλληψη των τριών»

Το κρίσιμο σημείο της δήλωσης του Γιώργου Καραπάνου αφορά το εύρος της έρευνας.

«Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν εξαντλείται στη σύλληψη των τριών αυτών φερόμενων ως δραστών», τονίζει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τα μέχρι στιγμής ευρήματα, το φωτογραφικό υλικό που έχει δημοσιοποιηθεί αλλά και την αξιολόγηση των τεχνικών συμβούλων της πλευράς των θυμάτων, προκύπτουν ερωτήματα και για τον τρόπο με τον οποίο είχε σχεδιαστεί και εγκατασταθεί το σύστημα φυσικού αερίου στο κτίριο.

Ο δικηγόρος υποστηρίζει συγκεκριμένα ότι πρέπει να διερευνηθεί και ενδεχόμενη ευθύνη του παρόχου φυσικού αερίου, ο οποίος, όπως αναφέρει, είχε εγκρίνει τη σχετική μελέτη και την τοποθέτηση του μετρητή.

«Προκύπτει και εμπλοκή και ευθύνη του παρόχου του φυσικού αερίου, ο οποίος ενέκρινε μία μελέτη και επέτρεψε να τοποθετηθεί ένας μετρητής φυσικού αερίου εντός κλιμακοστασίου, το οποίο ήταν στεγανό», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Καραπάνος.

Πρόκειται για θέση της πλευράς των θυμάτων, η οποία μένει να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της ανακριτικής και δικαστικής έρευνας.

Το κρίσιμο ζήτημα της διαφυγής του αερίου

Κατά τον Γιώργο Καραπάνο, η θέση του μετρητή και η απουσία επαρκούς δυνατότητας διαφυγής του φυσικού αερίου αποτελούν κομβικό ζήτημα για την εξέταση των συνθηκών της τραγωδίας.

Όπως υποστηρίζει, επειδή ο χώρος ήταν στεγανός, σε περίπτωση διαρροής δεν υπήρχε η απαιτούμενη δυνατότητα το αέριο να διοχετευθεί προς το εξωτερικό περιβάλλον.

Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε ως αποτέλεσμα να συσσωρευθεί μεγάλη ποσότητα φυσικού αερίου επί αρκετές ώρες, μέχρι τη στιγμή της ανάφλεξης και της καταστροφικής έκρηξης.

«Το βασικό σενάριο ασφαλείας το οποίο θα έπρεπε να προβλεφθεί είναι: τυχόν διαρροή, πώς θα αποφευχθεί; Αυτό δεν έγινε και είχαμε αυτή την έκρηξη», υπογραμμίζει.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι κατά τον σχεδιασμό μιας εγκατάστασης θα έπρεπε να έχουν προβλεφθεί αποτρεπτικοί μηχανισμοί και δικλείδες ασφαλείας που θα περιόριζαν τις συνέπειες σε περίπτωση διαρροής.

Η απόπειρα κλοπής χαλκού που «ξεκλείδωσε» την υπόθεση

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διήρκεσε 34 ημέρες και οδήγησε στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη τριών ανδρών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, οι τρεις κατηγορούνται ότι μπήκαν στο τριώροφο κτίριο της οδού Λυσικράτους λίγες ώρες πριν από την έκρηξη, με σκοπό να αφαιρέσουν χαλκοσωλήνες από την εγκατάσταση φυσικού αερίου.

Καθοριστικό στοιχείο αποτέλεσε ένα τμήμα χαλκοσωλήνα που εντοπίστηκε στα συντρίμμια. Η εργαστηριακή του εξέταση, σε συνδυασμό με υλικό από κάμερες ασφαλείας, οδήγησε τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι είχε προηγηθεί ανθρώπινη παρέμβαση στη σωλήνωση.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η προσπάθεια αφαίρεσης του χαλκού προκάλεσε τη διαρροή φυσικού αερίου, το οποίο συσσωρεύτηκε στο κτίριο μέχρι τη στιγμή της ανάφλεξης.

Έξι νεκροί – Ανάμεσά τους μία έγκυος γυναίκα

Η έκρηξη της 25ης Σεπτεμβρίου είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι.

Στη δήλωσή του, ο Γιώργος Καραπάνος μίλησε για «επτά ανθρώπινες ζωές», συνυπολογίζοντας και το αγέννητο παιδί μίας εκ των θυμάτων, η οποία, όπως ανέφερε, βρισκόταν στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Ο δικηγόρος υπενθύμισε παράλληλα ότι από την έκρηξη κινδύνευσαν και ακόμη περισσότεροι άνθρωποι. Όπως ανέφερε, από το σημείο περνούσε εκείνη τη στιγμή σχολικό όχημα με 12 παιδιά, ενώ τραυματίστηκε και διερχόμενος άνθρωπος από τα θραύσματα της έκρηξης. Η παρουσία του σχολικού οχήματος με τους μαθητές την ώρα της έκρηξης έχει καταγραφεί και σε βιντεοληπτικό υλικό που εξετάστηκε μετά το περιστατικό.

«Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί»

Για τον δικηγόρο των θυμάτων, το ερώτημα που πρέπει πλέον να απαντηθεί δεν αφορά μόνο ποιος προκάλεσε τη διαρροή, αλλά και εάν υπήρχαν οι κατάλληλοι μηχανισμοί που θα μπορούσαν να αποτρέψουν μία διαρροή από το να εξελιχθεί σε τέτοιας έκτασης καταστροφή.

«Όλο αυτό θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί σε περίπτωση που υπήρχαν αυτοί οι αποτρεπτικοί μηχανισμοί και οι δικλείδες ασφαλείας που δεν θα επέτρεπαν να υπάρξει μία τέτοια έκταση στην έκρηξη σε περίπτωση διαρροής», σημειώνει.

Η πλευρά των οικογενειών περιμένει πλέον να αποκτήσει πρόσβαση στο σύνολο της δικογραφίας, προκειμένου να εξετάσει αναλυτικά τα τεχνικά ευρήματα και να αποφασίσει τις επόμενες νομικές κινήσεις της.

Οι τρεις συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες για την υπόθεση, ενώ η ανακριτική έρευνα καλείται πλέον να εξετάσει όχι μόνο τις ενέργειες που φέρεται να οδήγησαν στη διαρροή, αλλά και κάθε άλλο στοιχείο που ενδέχεται να συνδέεται με την έκταση που έλαβε η καταστροφή.

Να σημειωθεί πως ο Γιώργος Καραπάνος μετά την επικοινωνία του με τη «Ζούγκλα» μας έστειλε της εξής συμπληρωματική δήλωση:

«Ευχόμαστε η Ελληνική Πολιτεία, με αφορμή το τραγικό αυτό περιστατικό, να κινητοποιηθεί άμεσα και να θεσπίσει ουσιαστικές δικλείδες ασφαλείας και αυστηρούς μηχανισμούς ελέγχου στην αγοραπωλησία χαλκού και λοιπών μετάλλων, ώστε να καθίσταται πρακτικά αδύνατη η διοχέτευση κλεμμένων υλικών στην αγορά. Είναι επιτακτική ανάγκη να περιοριστεί το οικονομικό κίνητρο πίσω από αυτές τις παράνομες ενέργειες, προκειμένου να αποτραπούν αντίστοιχες τραγωδίες στο μέλλον και το φαινόμενο αυτό να περιοριστεί σταδιακά, με απώτερο στόχο την πλήρη εξάλειψή του».

Ολόκληρη η δήλωση του Γιώργου Καραπάνου στη «Ζούγκλα»: