Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνουν οι τρεις συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση της φονικής έκρηξης στην Πλάκα, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ομόφωνα ότι πρέπει να τεθούν υπό κράτηση.

Την ίδια στιγμή, οι συγγενείς των αδικοχαμένων θυμάτων καθιστούν σαφές πως η δικαστική απόφαση αποτελεί μόνο την αρχή, απαιτώντας να στραφεί η έρευνα στα μέτρα ασφαλείας και στις ευθύνες όλων των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδίων για το δίκτυο φυσικού αερίου.

«Να μην εξαντληθεί η έρευνα μόνο στους τρεις κατηγορούμενους»

Με μια φορτισμένη δήλωση μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, Γεωργίου Α. Καραπάνου, οι οικογένειες των τεσσάρων Αμερικανών πολιτών (Hoxha, Cani, Kirkpatrick και Nelson) υποδέχθηκαν την προφυλάκιση ως αναγκαία δικαστική εξέλιξη, τονίζοντας όμως ότι δεν πρέπει να λειτουργήσει ως άλλοθι συγκάλυψης των ευρύτερων παραλείψεων.

«Η έρευνα δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά στις ενέργειες των τριών κατηγορουμένων», επισημαίνουν οι συγγενείς, καλώντας τις Αρχές να διαπιστώσουν γιατί μια διαρροή κατέληξε σε φονική έκρηξη.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους θέτουν την τεχνική επάρκεια των εγκαταστάσεων, την τακτική συντήρηση, τη λειτουργία των μηχανισμών προστασίας και την αποτελεσματικότητα των κρατικών και εταιρικών ελέγχων.

«Θέλουμε να μάθουμε όχι μόνο πώς προκλήθηκε η διαρροή, αλλά και γιατί δεν αποτράπηκε η τραγωδία», αναφέρουν χαρακτηριστικά, ζητώντας να διαπιστωθούν τυχόν δομικές παραλείψεις ώστε να μην ξαναθρηνήσουν άλλες οικογένειες.

Παράλληλα, οι οικείοι των θυμάτων εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, τους πυροσβέστες, τα σωστικά συνεργεία, τις δικαστικές αρχές, καθώς και την Πρεσβεία των ΗΠΑ για τη στήριξη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των δικηγόρων των θυμάτων

«ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ HOXHA, CANI, KIRKPATRICK ΚΑΙ NELSON

Οι οικογένειές μας παραμένουν συγκλονισμένες και συντετριμμένες από την τραγική απώλεια των αγαπημένων μας παιδιών, Ίαν, Φλόριντα, Φλόριν και Έρις, καθώς και της αγέννητης μικρής Μπόρα.

Οι ζωές μας άλλαξαν για πάντα εκείνη την ημέρα. Χάσαμε τους ανθρώπους μας, τα όνειρά τους και το μέλλον που θα μοιραζόμασταν μαζί τους. Είναι μια απώλεια που δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια και ένας πόνος που θα μας συνοδεύει για το υπόλοιπο της ζωής μας.

Η σημερινή απόφαση για την προσωρινή κράτηση των τριών κατηγορουμένων αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην πορεία της Δικαιοσύνης. Για τις οικογένειές μας, όμως, η αναζήτηση της δικαιοσύνης

δεν σταματά εδώ. Αναμένουμε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, την αποκάλυψη όλων των πραγματικών περιστατικών και την απόδοση κάθε ευθύνης για την τραγωδία που στέρησε τη ζωή από τους αγαπημένους μας ανθρώπους.

Η διερεύνηση της υπόθεσης δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά στις ενέργειες των τριών κατηγορουμένων.

Θεωρούμε εξίσου σημαντικό να εξεταστούν σε βάθος όλες οι συνθήκες που επέτρεψαν σε μια διαρροή φυσικού αερίου να εξελιχθεί σε μια τόσο καταστροφική έκρηξη. Ζητούμε να διερευνηθούν οι εγκαταστάσεις και οι

υποδομές φυσικού αερίου, η επάρκεια των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, οι έλεγχοι, η συντήρηση, καθώς και η εποπτεία της τήρησης των σχετικών κανόνων.

Θέλουμε να μάθουμε όχι μόνο πώς προκλήθηκε η διαρροή, αλλά και γιατί δεν αποτράπηκε η τραγωδία. Εάν υπήρξαν παραλείψεις, αστοχίες ή παραβιάσεις κανόνων ασφαλείας, ζητούμε να αποκαλυφθούν και να διερευνηθούν οι ευθύνες όλων όσοι ενδεχομένως συνέβαλαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

Εκφράζουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και τα στελέχη της για την καθοριστική συμβολή τους, προς τους διασώστες που εργάστηκαν ακούραστα για την αναζήτηση επιζώντων, το Πυροσβεστικό Σώμα για την άμεση ανταπόκρισή του, καθώς και τις ανακριτικές και δικαστικές αρχές για τις μέχρι σήμερα προσπάθειές τους να διαλευκανθούν πλήρως όλες οι πτυχές αυτής της τραγωδίας.

Ευχαριστούμε επίσης θερμά την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών και όλους εκείνους που στάθηκαν στο πλευρό μας, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια και συμπαράσταση σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές.

Γνωρίζουμε ότι καμία δικαστική απόφαση και καμία τιμωρία δεν μπορεί να μας επιστρέψει τους ανθρώπους που χάσαμε. Αυτό που μπορούμε, όμως, να κάνουμε στη μνήμη τους είναι να συνεχίσουμε να αναζητούμε

την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, μέχρι να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα.

Δεν θέλουμε η τραγωδία των παιδιών μας να αποτελέσει απλώς ακόμη μία τραγική είδηση που με τον χρόνο θα ξεχαστεί. Θέλουμε η απώλειά τους να γίνει η αφορμή για ουσιαστικές αλλαγές, ώστε καμία άλλη οικογένεια να μη χρειαστεί ποτέ να βιώσει αυτόν τον πόνο.

Για τον Ίαν, τη Φλόριντα, τον Φλόριν, την Έρις και τη μικρή Μπόρα, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη.

Αθήνα, 02-11-2026

Οι δηλούντες δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους

Γεώργιος Α Καραπάνος»

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από κάμερες ασφαλείας, που αποτυπώνει τη φονική έκρηξη – Η στιγμή που οι δράστες μοιράζονται τα κλοπιμαία

Νέο βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως της δημοσιότητας, που αποτυπώνει τη στιγμή της φονικής έκρηξης στην Πλάκα. Σε δεύτερο βίντεο, οι δράστες εμφανίζονται να μοιράζονται τα κλοπιμαία μια ώρα μετά το τραγικό γεγονός.

Στο βίντεο, που έχει ληφθεί από κάμερα ασφαλείας γειτονικού κτηρίου της πολυκατοικίας της οδού Λυσικράτους, αποτυπώνεται η στιγμή της έκρηξης που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο έξι ανθρώπων.

Για λίγα δευτερόλεπτα η νύχτα γίνεται μέρα. Ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης ενεργοποιεί τους συναγερμούς γειτονικών κτηρίων. Μαύρο πέπλο καπνού σκεπάζει την περιοχή, με θραύσματα να αιωρούνται.

Σχεδόν μία ώρα μετά την έκρηξη, δεύτερη κάμερα ασφαλείας καταγράφει τον 55χρονο με το παρατσούκλι «Μπούμπου», τον 37χρονο γνωστό ως «Αργύρη» και τον 34χρονο συνεργό τους, να μοιράζονται τα κλοπιμαία. Βρίσκονται στον Νέο Κόσμο, πολύ κοντά στο σημείο της τραγωδίας.

Βαριές κατηγορίες και απολογίες

Στους τρεις κρατούμενους, δύο Έλληνες 37 και 55 ετών, καθώς και έναν 34χρονο αλλοδαπό, έχει ασκηθεί δίωξη για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα:

– Εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος και θάνατος κατά συναυτουργία.

– Πρόκληση έκρηξης με κίνδυνο και θανατηφόρο αποτέλεσμα κατά συναυτουργία.

– Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και συναυτουργία.

– Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και συναυτουργία.

Κατά τις απολογίες τους, με συνηγόρους που ορίστηκαν αυτεπάγγελτα, οι κατηγορούμενοι παραδέχθηκαν ότι εισέβαλαν στο νεοκλασικό κτήριο λίγες ώρες πριν την καταστροφή για να αφαιρέσουν σωληνώσεις χαλκού. Επεδίωξαν, ωστόσο, να διαχωρίσουν την κλοπή από τη φονική έκρηξη, υποστηρίζοντας ότι δεν προέβλεψαν ούτε μπορούσαν να υπολογίσουν τέτοια εξέλιξη.

Προσερχόμενος στις δικαστικές αίθουσες, ο 55χρονος δήλωσε συντετριμμένος υποστηρίζοντας ότι «δεν φταίει για την έκρηξη», ο δεύτερος ψέλλισε ένα «συγγνώμη», ενώ ο τρίτος αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.

Φωτογραφίες από την μεταφορά των τριών συλληφθέντων στον Ανακριτή:

Το τραγικό χρονικό

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε όταν η συσσώρευση αερίου προκάλεσε ισοπεδωτική έκρηξη, πιθανότατα από σπινθήρα διακόπτη φωτισμού.

Κάτω από τα χαλάσματα του ιστορικού κτηρίου έχασαν τη ζωή τους τα δύο ζευγάρια νεαρών Αμερικανών τουριστών —ανάμεσά τους και μία έγκυος— καθώς και δύο μόνιμοι ένοικοι του οικήματος, μία Ελληνίδα και ο Βρετανός σύζυγός της.

Οι νομικοί εκπρόσωποι των θυμάτων, που έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, καθιστούν σαφές ότι η μάχη για τη διαλεύκανση κάθε πτυχής του συμβάντος θα συνεχιστεί μέχρι τέλους.