Μια τρομερή εικόνα αντίκρισαν οι πυροσβέστες στην Πλάκα, όπου ένα ξύλινο πατζούρι από το κτήριο που σημειώθηκε η έκρηξη, στην οδό Λυσικράτους 15, έμεινε να αιωρείται στο κενό, κρεμασμένο μόνο καλώδια.

Το αιωρούμενο πατζούρι

Αποκομμένο από τους τοίχους του τριώροφου κτίσματος που κατέρρευσε, το πατζούρι κρέμεται στον αέρα στη μέση του δρόμου, συγκρατούμενο από καλώδια.

Τελικά οι πυροσέστες το κατέβασαν γιατί υπήρχε κίνδυνος να πέσει στο δρόμο ανα πάσα στιγμή και να τραυματίσει κάποιον από τους διασώστες που βρίσκονταν από κάτω.

Το χρονικό της κατάρρευσης στη Λυσικράτους

Η ισχυρή έκρηξη εκδηλώθηκε στις 07:35 το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου κοντά στην Πύλη του Αδριανού. Η πίεση ήταν τόσο μεγάλη που διέλυσε τη δομή του τριώροφου οικήματος, προκαλώντας την άμεση κατάρρευσή του και την εκτόξευση δομικών υλικών σε μεγάλη ακτίνα.

Από την έκρηξη και τα συντρίμμια προκλήθηκε τραυματισμός ενός άνδρα, ενώ από την οικία απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες.