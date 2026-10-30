Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα, Παρασκευή 30/10, οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν ως υπαίτιοι για την τραγωδία με τους έξι νεκρούς σε τριώροφο κτήριο στην Πλάκα, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Πρόκειται για δύο Έλληνες, ηλικίας 34 και 54 ετών, καθώς και έναν 37χρονο υπήκοο Αλβανίας, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύτατο κατηγορητήριο, καθώς στην προσπάθειά τους να κλέψουν χαλκό προκάλεσαν τη φονική διαρροή φυσικού αερίου.

Σε βάρος τους ασκήθηκαν ήδη διώξεις για:

Εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα το θάνατο άλλων από πρόθεση κατά συναυτουργία

Έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα θάνατο άλλων από πρόθεση και κατά συναυτουργία

Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία

Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Το χρονικό του εγκλήματος

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας που σχημάτισε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), οι κατηγορούμενοι εισέβαλαν στο κτήριο λίγες ώρες πριν από το δυστύχημα. Κατευθύνθηκαν στο κλειστό, «τυφλό» κλιμακοστάσιο όπου βρισκόταν η κεντρική παροχή και ο μετρητής, κόβοντας έναν από τους σωλήνες για να αποσπάσουν μεταλλικά τμήματα χαλκού.

Το βιντεοληπτικό υλικό που συγκέντρωσαν οι αρχές κατέγραψε τους δράστες να εγκαταλείπουν τρέχοντας το σημείο κρατώντας στα χέρια τους έναν χαλκοσωλήνα, αφήνοντας πίσω τους ανεξέλεγκτη διαρροή καυσίμου. Το αέριο συσσωρεύτηκε στους επάνω ορόφους και αρκούσε ένας σπινθήρας -πιθανότατα από το άναμμα διακόπτη από ένοικο- για να προκληθεί η καταστροφική ανάφλεξη που ισοπέδωσε το κτήριο και στέρησε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Η εξιχνίαση και τα επόμενα βήματα

Χρειάστηκαν 34 ημέρες ενδελεχών ερευνών, η εξέταση δεκάδων βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και η επιστημονική ανάλυση των εργαστηρίων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για να ταυτοποιηθούν οι κινήσεις και τα στοιχεία των δραστών.

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγούνται στον εισαγγελέα προκειμένου να τους απαγγελθούν οι ποινικές διώξεις για κακουργηματικές πράξεις, ενώ αναμένεται να παραπεμφθούν στον τακτικό ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Το σχολικό που σώθηκε από τύχη

Συγκλονιστική λεπτομέρεια της υπόθεσης, που αποτυπώνεται στο φωτογραφικό και οπτικό υλικό που περιήλθε στις Αρχές, είναι η διέλευση ενός μαύρου σχολικού βαν ακριβώς μπροστά από το κτήριο. Το όχημα πέρασε δευτερόλεπτα πριν την ανάφλεξη, γλιτώνοντας κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από το ωστικό κύμα και τις φλόγες που τύλιξαν τόσο το ισόγειο όσο και τους επάνω ορόφους του κτηρίου.