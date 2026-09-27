Στην Αθήνα βρίσκονται πλέον οι συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την ισχυρή έκρηξη και την επακόλουθη κατάρρευση του κτηρίου, την περασμένη Παρασκευή στην Πλάκα. Έπειτα από σχετική ειδοποίηση των Αρχών, οι οικογένειες αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να μεταβούν άμεσα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών. Εκεί θα ληφθεί γενετικό υλικό, ώστε μέσω της σύγκρισης DNA να ολοκληρωθεί η επίσημη αναγνώριση των έξι θυμάτων.

Εξονυχιστικές αυτοψίες και απομάκρυνση των συντριμμιών

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τη διακρίβωση των αιτίων της φονικής τραγωδίας. Για τρίτο 24ωρο, δεκαμελές κλιμάκιο εξειδικευμένων στελεχών διενεργεί εξονυχιστικούς ελέγχους στο σημείο, συλλέγοντας κρίσιμα ευρήματα.

Με τη συνδρομή μηχανημάτων του Δήμου Αθηναίων, η απομάκρυνση του μεγαλύτερου όγκου των δομικών υλικών ολοκληρώνεται εντός της ημέρας. Τα συντρίμμια μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που παραχωρήθηκε από τον Δήμο, όπου στελέχη της ΔΑΕΕ και διορισμένοι πραγματογνώμονες τα υποβάλλουν σε λεπτομερή εξέταση.

Στο επίκεντρο η παροχή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο

Οι υποψίες των Αρχών επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, όπου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς τα έως τώρα δεδομένα δείχνουν πως εκεί ήταν το σημείο πυροδότησης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό στην πολυκατοικία που διέθετε σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου, τροφοδοτώντας την κουζίνα, το τζάκι και τον καυστήρα.

Ωστόσο, οι πραγματογνώμονες τονίζουν πως απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση για να επιβεβαιωθεί εάν η τραγωδία προκλήθηκε πράγματι από διαρροή.

Η αλληλουχία του δυστυχήματος και η εισαγγελική έρευνα

Τα στελέχη της Πυροσβεστικής αναλύουν βήμα-βήμα τη χρονική αλληλουχία της έκρηξης, της εκδήλωσης της πυρκαγιάς και της τελικής κατάρρευσης της κατασκευής.

Συντονιστής των ερευνών είναι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.