Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026 έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα. Πρόκειται για δύο Έλληνες, ηλικίας 34 και 54 ετών, και έναν 37χρονο Αλβανό, οι οποίοι φέρονται να προκάλεσαν ζημιά στις σωληνώσεις φυσικού αερίου, στην προσπάθειά τους να αφαιρέσουν χάλκινους σωλήνες από το κτίριο της οδού Λυσικράτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), οι τρεις άνδρες φέρονται να μπήκαν στο κτίριο περίπου πεντέμισι ώρες πριν σημειωθεί η έκρηξη. Εκεί, κατά τις Αρχές, επιχείρησαν να αποκόψουν τον χαλκοσωλήνα του μετρητή φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να προκληθεί θραύση και στη συνέχεια διαρροή.

Το φυσικό αέριο φέρεται να διοχετεύθηκε στο κλειστό κλιμακοστάσιο του κτιρίου, το οποίο δεν διέθετε παράθυρα, και στη συνέχεια να εξαπλώθηκε προς τους ορόφους. Με την πάροδο των ωρών συγκεντρώθηκε μεγάλη ποσότητα αερίου στο εσωτερικό.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η ανάφλεξη πιθανότατα προκλήθηκε από σπινθήρα διακόπτη φωτισμού στον δεύτερο όροφο. Ακολούθησε η ισχυρή έκρηξη, που προκάλεσε την κατάρρευση του κτιρίου και στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους: ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και δύο ζευγάρια τουριστών που διέμεναν σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Τα στοιχεία που οδήγησαν στην εξιχνίαση

Καθοριστικής σημασίας για την πορεία των ερευνών ήταν η εξέταση υλικού από δεκάδες κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Μέσα από τα βίντεο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ανασυνθέσουν τις κινήσεις των τριών ανδρών πριν και μετά την είσοδό τους στο κτίριο.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η εργαστηριακή εξέταση του σπασμένου τμήματος της σωλήνωσης από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Από την ανάλυση προέκυψε ότι η θραύση του σωλήνα οφειλόταν σε μηχανική καταπόνηση και συγκεκριμένα σε εφελκυσμό. Το συγκεκριμένο εύρημα ενίσχυσε το σενάριο των Αρχών ότι ο χαλκοσωλήνας είχε τραβηχτεί με δύναμη στην προσπάθεια να αποκοπεί και να αφαιρεθεί.