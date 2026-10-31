Νέα οπτικά ντοκουμέντα ρίχνουν φως στις κινήσεις των φερόμενων ως δραστών της πολύνεκρης έκρηξης στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα.

Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται τρεις σεσημασμένοι χρήστες ναρκωτικών ουσιών, με βαρύ ποινικό παρελθόν σε κλοπές και ναρκωτικά.

Στο καταγεγραμμένο υλικό που μετέδωσε η ΕΡΤ, αποτυπώνονται οι τρεις κατηγορούμενοι τη στιγμή που εγκαταλείπουν τον χώρο, κρατώντας στα χέρια τους το τμήμα του χάλκινου σωλήνα που είχαν μόλις αφαιρέσει.

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εμπρησμό με κίνδυνο για άνθρωπο και θανατηφόρο αποτέλεσμα, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα το μεσημέρι ενώπιον του Ανακριτή. Έχουν πλέον διοριστεί δικηγόροι από τον κατάλογο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς αρχικά δεν συνοδεύονταν από συνηγόρους.

Το ποινικό παρελθόν και το καταφύγιο στη Συγγρού

Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση είναι ένας 55χρονος, γνωστός στις πιάτσες ως «Μπούμπου» και χρήστης ηρωίνης, ο οποίος μετρά 53 συλλήψεις από το 1985 μέχρι σήμερα. Μαζί του συνελήφθησαν ένας 34χρονος Αλβανός υπήκοος, χρήστης shisha με δεκάδες συλλήψεις από το 2019 (μεταξύ των οποίων για κατοχή 1,5 γρ. ηρωίνης στην Καλλιθέα και κλοπή στον Κολωνό), καθώς και ένας 37χρονος από το Κερατσίνι, γνωστός ως «Αργύρης», χρήστης κοκαΐνης, ο οποίος εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες δεν δρούσαν ως οργανωμένη σπείρα χαλκού, αλλά αφαιρούσαν αδιακρίτως οτιδήποτε μεταλλικό ή αξίας για να εξασφαλίσουν τη δόση τους.

Ενδεικτικό των συνθηκών διαβίωσής τους είναι ότι ο 34χρονος είχε μετατρέψει σε αυτοσχέδιο κατάλυμα έναν αποθηκευτικό χώρο μέσα σε υπόγεια διάβαση πεζών στη λεωφόρο Συγγρού. Εκεί, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) εντόπισαν κλεμμένα ποδήλατα, διαρρηκτικά εργαλεία, ένα πρόχειρο κρεβάτι και τέσσερις θρησκευτικές εικόνες τοποθετημένες στον τοίχο.

Το μοιραίο τρίλεπτο και η τραγωδία

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στις 2:00 τα ξημερώματα της 25ης Σεπτεμβρίου, οι τρεις κατηγορούμενοι εισήλθαν στο διώροφο κτίριο της οδού Λυσικράτους. Αφαίρεσαν ένα καρότσι και έσπασαν ένα τμήμα του χαλκοσωλήνα παροχής φυσικού αερίου που τροφοδοτούσε το διαμέρισμα του 2ου ορόφου. Αποχώρησαν μέσα σε τρία λεπτά, χωρίς να συνειδητοποιήσουν —όπως ισχυρίζονται— ότι προκάλεσαν εκτεταμένη διαρροή αερίου στο κλιμακοστάσιο.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 7:30 το πρωί, όταν η ηλικιωμένη ένοικος του 2ου ορόφου άναψε το φως του μπάνιου. Από τον σπινθήρα και την κατάρρευση βρήκαν ακαριαίο θάνατο έξι άτομα. Το ηλικιωμένο ζευγάρι του 2ου ορόφου (ένας Βρετανός και η Ελληνίδα σύζυγός του) και τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες (δύο ζευγάρια) που διέμεναν στον 1ο όροφο μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης και ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν την ίδια ημέρα για την πατρίδα τους.

«Είμαστε συγκλονισμένοι που χάθηκαν έξι ανθρώπινες ζωές για έναν σωλήνα αξίας 25 ευρώ», δήλωσε ο συνήγορος των οικογενειών των Αμερικανών θυμάτων.

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν το μεσημέρι της Δευτέρας στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν για την κατάρρευση του ιστορικού οικήματος που στοίχισε τη ζωή σε έξι συνανθρώπους μας.

Το ωστικό κύμα δίπλα στο σχολικό και η απομάκρυνση των δραστών

Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε καρέ-καρέ τη στιγμή της σφοδρής ανατίναξης. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ένα σχολικό λεωφορείο με 12 μαθητές κινούνταν στο στενό της Πλάκας, ακολουθούμενο από ένα επιβατικό Ι.Χ. Ξαφνικά, ένας εκκωφαντικός κρότος συνοδεύτηκε από τεράστιες φλόγες που ξεπήδησαν από το παρακείμενο κτίσμα. Συντρίμμια και θραύσματα τζαμιών εκτοξεύτηκαν σε μεγάλη απόσταση, ωστόσο τα παιδιά και ο οδηγός του λεωφορείου δεν τραυματίστηκαν.

Από θαύμα γλίτωσε και ο οδηγός του αυτοκινήτου που ακολουθούσε. Παρότι το όχημά του υπέστη σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα, ο ίδιος βγήκε από την καμπίνα φέροντας μόνο ελαφρά τραύματα.

Σε δεύτερο βίντεο διακρίνεται η φυγή των τριών υπόπτων. Μαζί με το αφαιρεθέν κομμάτι της σωλήνωσης, οι δράστες φαίνονται να απομακρύνονται σπρώχνοντας ένα καρότσι γεμάτο κλοπιμαία.

Το χρονικό της διαρροής και η μοιραία ανάφλεξη

Σύμφωνα με το πόρισμα των Αρχών, η καταστροφή προκλήθηκε από δολιοφθορά στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου κατά την προσπάθεια αφαίρεσης μετάλλων. Γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα, δύο εκ των κατηγορουμένων μπήκαν στο εσωτερικό του οικήματος, ενώ ο τρίτος εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου στο πεζοδρόμιο. Αφού απέσπασαν χαλκό από τον πρώτο όροφο, επιχείρησαν να αποκολλήσουν σωληνώσεις και από τον δεύτερο.

Κατά την προσπάθειά τους αυτή λύγισαν έναν χαλκοσωλήνα, προκαλώντας διαρροή. Μόλις αντιλήφθηκαν τη ζημιά, τράπηκαν σε φυγή.

Περίπου στις 07:30 το πρωί, η ένοικος του διαμερίσματος στον δεύτερο όροφο άναψε το φως στο μπάνιο. Ένας απλός σπινθήρας ήταν αρκετός για να αναφλέξει το αέριο που είχε συγκεντρωθεί στον χώρο. Ακολούθησε ισοπεδωτική έκρηξη, με αποτέλεσμα το νεοκλασικό να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος, εγκλωβίζοντας στα συντρίμμια τους έξι ενοίκους, οι οποίοι ανασύρθηκαν νεκροί ύστερα από πολύωρες προσπάθειες των σωστικών συνεργείων.