Φωτογραφίες και βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων μεταφέρθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον της ανακριτικής Αρχής.

Οι τρεις άνδρες έφτασαν υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, ενώ κατά την είσοδό τους στα δικαστήρια ένας εξ αυτών ακούστηκε να λέει χαρακτηριστικά:

«Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν έφταιγα εγώ για την έκρηξη»

Παράλληλα, δύο από τους κατηγορουμένους ακούστηκαν να επαναλαμβάνουν τη λέξη «συγγνώμη», την ώρα που δημοσιογράφοι τους ρωτούσαν αν επιθυμούν να πουν κάτι πριν από την απολογία τους. Ο ένας μάλιστα δήλωσε, «είμαι συντετριμμένος, δεν φταίω εγώ για την έκρηξη»

Η συγκεκριμένη φράση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ήδη από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι οι κατηγορούμενοι φέρονται να αλληλομεταθέτουν τις ευθύνες για το ποιος από αυτούς προκάλεσε τη ζημιά στη σωλήνωση φυσικού αερίου.

Η απόπειρα κλοπής χαλκού

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι τρεις άνδρες φέρονται να είχαν εισέλθει στο κτίριο της οδού Λυσικράτους περίπου πεντέμισι ώρες πριν από τη φονική έκρηξη, με σκοπό να αφαιρέσουν χάλκινες σωληνώσεις.

Κατά την προσπάθεια αφαίρεσης χαλκοσωλήνα φέρεται να προκλήθηκε θραύση στην εγκατάσταση φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει διαρροή στο εσωτερικό του κτιρίου.

Το αέριο συσσωρεύτηκε επί ώρες στο κλειστό κλιμακοστάσιο και στους υπόλοιπους χώρους μέχρι τη στιγμή της ανάφλεξης, η οποία προκάλεσε την ισχυρότατη έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου.

Από την τραγωδία έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι.

Τα στοιχεία που οδήγησαν στις συλλήψεις

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξε η ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, μέσω του οποίου οι ερευνητές κατάφεραν να ανασυνθέσουν τις κινήσεις των τριών ανδρών πριν και μετά την είσοδό τους στο κτίριο.

Παράλληλα, από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν ο μετρητής φυσικού αερίου και τμήματα των σωληνώσεων.

Η εργαστηριακή εξέταση του σπασμένου σωλήνα έδειξε, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ότι η θραύση είχε προκληθεί από μηχανική καταπόνηση και συγκεκριμένα από εφελκυσμό, στοιχείο που ενίσχυσε το σενάριο ότι κάποιος επιχείρησε να τον τραβήξει με δύναμη για να τον αποσπάσει.

Αλληλοκατηγορίες για το ποιος έκοψε τον σωλήνα

Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν αναγνωρίσει, σύμφωνα με την έρευνα, τους εαυτούς τους στα βίντεο που τους καταγράφουν να εισέρχονται στο κτίριο.

Ωστόσο, κανείς δεν φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι ήταν εκείνος που προκάλεσε τη ζημιά στη σωλήνωση.

Ο ένας από τους κατηγορουμένους αποδίδει την κοπή του σωλήνα σε άλλον συγκατηγορούμενό του, ο οποίος από την πλευρά του επιστρέφει την ευθύνη στον πρώτο, ενώ ο τρίτος φέρεται να είχε τον ρόλο του τσιλιαδόρου.

Οι βαριές κατηγορίες

Οι τρεις βρίσκονται αντιμέτωποι με σειρά κακουργηματικών κατηγοριών.

Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία, καθώς και για εμπρησμό και έκρηξη από τις οποίες προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο και επήλθε θάνατος, αλλά και για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.