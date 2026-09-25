Φωτορεπορτάζ: Δανάη Μαραγκού

Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί της Παρασκευής 25/09 σε κτήριο στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας την κατάρρευση διώροφης οικίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτους στον αριθμό 13, στην Πλάκα, κοντά στην Πύλη του Ανδριανού, προκαλώντας την πλήρη καταστροφή του κτηρίου.

Η εικόνα στην περιοχή θυμίζει … βομβαρδισμένο τοπίο, καθώς συντρίμμια του κτηρίου έχουν εκτοξευθεί στο δρόμο, τα αυτοκίνητα και τα παρακείμενα κτήρια.

Στο σημείο υπάρχει σε εξέλιξη πυρκαγιά, που πιθανότατα προκλήθηκε εξ’ αιτίας της έκρηξης. Στην περιοχή έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς η Λυσικράτους έχει αποκλεισθεί.

Επιτόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον έλεγχο του χώρου και η διερεύνηση για τα αίτια που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη, η οποία αναστάτωσε όλο το κέντρο της Αθήνας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μία ηλικιωμένη, τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα που εκτοξεύτηκαν από το κτήριο την ώρα της έκρηξης.

Αναφορές από περιοίκους κάνουν λόγο για διώροφη κατοικία στην οποία κατοικεί ζευγάρι ηλικιωμένων. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση στο εσωτερικό του κτηρίου, για να διαπιστωθεί αν έχουν εγκλωβιστεί άνθρωποι μέσα.

Νωρίτερα, η Πυροσβεστική απεγκλώβισε δύο γυναίκες, από παρακείμενο κτήριο που παγιδεύτηκαν από θραύσματα και συντρίμμια.

Δείτε βίντεο της «Ζούγκλας» από το σημείο της έκρηξης:

Επιτόπου βρίσκονται 16 Πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα της 1ης ΕΜΑΚ. Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Αθηναίων, προκειμένου να συνδράμει με ειδικό μηχάνημα έργου. Για την διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών