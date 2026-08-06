Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές σε μια 46χρονη στη Θεσσαλονίκη, καθώς είχε κρύψει μέσα σε πλυντήριο ρούχων ηρωίνη.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της Τετάρτης 5 Αυγούστου, μετά από την κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων, και έπειτα από ενδελεχή έρευνα και αξιολόγηση των στοιχείων που προέκυψαν, διακριβώθηκε η εγκληματική δραστηριότητα της γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Βίντεο από την επιχείρηση της αστυνομίας:

Στο σπίτι της, μέσα στο πλυντήριο ρούχων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 910 γραμμάρια ηρωίνης, λόγος για τον οποίο συνελήφθη.

Σημειώνεται πως η 46χρονη έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, ενώ αναμένεται ότι θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.