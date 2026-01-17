Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Αθηνών συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της 14-1-2026, στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα, 5 αλλοδαποί, ηλικίας από 24 έως και 18 ετών, που διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες σε Πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα, χρησιμοποιώντας ως σημείο απόκρυψης των ναρκωτικών ουσιών σωλήνα υδρορροής Ιερού Ναού.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους, για σύσταση εγκληματικής ομάδας (συμμορίας) που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο πλαίσιο της περιπολίας τους σε Πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα, απογευματινές ώρες της 14-1-2026, έκριναν ύποπτους τους 5 αλλοδαπούς, καθώς παρατήρησαν ύποπτες μεταξύ τους συναλλαγές και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο των 5 κατηγορουμένων, στην κατοχή 18χρονου και 24χρονου βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες σε καπέλο και στη στοματική κοιλότητα, αντίστοιχα, ποσότητες κάνναβης και ναρκωτικά δισκία.

Στη συνέχεια από την ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο χώρο της Πλατείας, εντόπισαν ειδικά διαμορφωμένο σωλήνα υδρορροής Ιερού Ναού όπου οι κατηγορούμενοι είχαν αποκρύψει 15 συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης έτοιμες προς διακίνηση.

Οι κατηγορούμενοι είχαν τροποποιήσει τον σωλήνα υδρορροής με σκοπό την απόκρυψη των ναρκωτικών ουσιών χωρίς να γίνονται εμφανείς σε τυχόν έλεγχο από τις Αρχές.

Συνολικά βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν:

-13,8 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης έτοιμα προς διακίνηση,

– μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,

-2 ναρκωτικά δισκία και

– το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.