Οι αστυνομικές έρευνες έφεραν στο φως καβάτζα με ναρκωτικά, αυτοκίνητο υπό παρακολούθηση, και έναν παράνομα διαμένοντα στη χώρα, σε μια επιχείρηση που στήθηκε μεθοδικά από τις Αρχές.

Μια ακόμη σημαντική υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών αποκαλύφθηκε χθες (20/9), στη Ρόδο, όταν οι Αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανδρών αλβανικής υπηκοότητας, οι οποίοι είχαν επιμελώς κρύψει ποσότητα κοκαΐνης περίπου 800 γραμμαρίων σε πλυντήριο, σε χώρο μέσα στο Πάρκο Ροδινιού.

Η υπόθεση δεν περιορίστηκε εκεί, καθώς οι έρευνες οδήγησαν και σε τρίτο άτομο που εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο και αποδείχθηκε ότι βρισκόταν παράνομα στη χώρα. Η επιχείρηση κορυφώθηκε με κατ’ οίκον έρευνες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, αποκαλύπτοντας πτυχές ενός οργανωμένου μηχανισμού διακίνησης.

Πιο συγκεκριμένα μια πολυήμερη παρακολούθηση που ξεκίνησε από πληροφορίες για συστηματική διακίνηση κοκαΐνης στη Ρόδο οδήγησε, σε στοχευμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου και στη σύλληψη τριών αλλοδαπών ανδρών.

Η υπόθεση, όπως αποτυπώνεται στα αστυνομικά έγγραφα, περιλαμβάνει οργανωμένη απόκρυψη μεγάλων ποσοτήτων σε δημόσιο χώρο, επαναλαμβανόμενες αγοραπωλησίες, αντίσταση κατά τη σύλληψη και παράλληλες παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και προστασίας δεδομένων.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της “Δημοκρατικής”, στις 20 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 22:45, Αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου εντόπισαν και συνέλαβαν τρεις άνδρες, ηλικίας 30, 28 και 31 ετών, αλβανικής υπηκοότητας.

Σε βάρος των δύο πρώτων αποδίδεται παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, ενώ στον 30χρονο αποδίδεται επιπλέον παράβαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και στον 28χρονο βία κατά υπαλλήλων. Οι δύο νεότεροι και ο 31χρονος κατηγορούνται επίσης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία χωρίς σύλληψη, λόγω παρέλευσης των χρονικών ορίων του αυτοφώρου, σε βάρος δύο ακόμη προσώπων: ενός 30χρονου Βούλγαρου υπηκόου και ενός 44χρονου ημεδαπού, για τους οποίους περιγράφονται συναλλαγές με κοκαΐνη σε προγενέστερες ημερομηνίες.

Η επιτήρηση, τα ραντεβού και η «κρυψώνα» στο πάρκο

Η υπόθεση ξεδιπλώθηκε μέσα από διακριτική επιτήρηση του 30χρονου, ο οποίος φερόταν να συντονίζει τηλεφωνικά πωλήσεις, αξιοποιώντας ως «χέρι» του έναν 28χρονο ομοεθνή του για την επαφή με αγοραστές. Κατά την καταγραφή, ο 28χρονος εμφανίζεται να προσεγγίζει σε διαφορετικές στιγμές οχήματα και μοτοσικλέτες σε συγκεκριμένο σημείο της πόλης, και να προβαίνει σε παραδόσεις άγνωστων ποσοτήτων κοκαΐνης σε δύο άνδρες, 30 και 44 ετών αντίστοιχα.

Ιδιαίτερης σημασίας στοιχείο θεωρείται η κρυψώνα που εντοπίστηκε σε πάρκο. Μετά από παρακολούθηση κινήσεων, οι Αστυνομικοί ερεύνησαν δύο σημεία με πυκνή βλάστηση και βρήκαν, μέσα σε παλιό πλυντήριο, οκτώ συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού μεικτού βάρους 806 γραμμαρίων (με μεμονωμένα βάρη περί τα 99,5 έως 102,4 γραμμάρια) και σε μικρή απόσταση μία ζυγαριά ακριβείας. Το εύρημα αποδίδεται στη δράση του 28χρονου, ο οποίος φέρεται να εισήλθε στον χώρο και να «επιθεώρησε» τη βλάστηση λίγο πριν τον εντοπισμό των ναρκωτικών.

Η επιχείρηση σύλληψης και η αντίσταση

Η αστυνομική επιχείρηση κορυφώθηκε το ίδιο βράδυ. Όταν οι Αστυνομικοί επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν τους δύο κύριους υπόπτους έξω από κατοικία που συνέδεαν με τον 30χρονο, ο 28χρονος, σύμφωνα με την αναφορά, αντέδρασε σθεναρά, κλωτσώντας και γρονθοκοπώντας τους Αστυνομικούς, με συνέπεια πτώση στο έδαφος και μικροτραυματισμό στο αριστερό μάτι. Παρά την αντίσταση, οι Αστυνομικοί πέρασαν τελικά χειροπέδες, έπειτα από τρία λεπτά έντονης συμπλοκής.

Κατά τη σωματική έρευνα κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα από τον 30χρονο και τον 28χρονο, ενώ σε όχημα που χρησιμοποιούσαν βρέθηκε 0,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Την επομένη, σε κατ’ οίκον έρευνα που περιγράφεται να έγινε παρουσία εκπροσώπου της Δικαστικής Αρχής, κατασχέθηκαν 1 γραμμάριο ακατέργαστης κάνναβης και μια συσκευή καταγραφής εικόνας στραμμένη προς τον δημόσιο δρόμο, ζήτημα που αποτέλεσε βάση για τη διερεύνηση παράβασης του GDPR.

Εκτιμήσεις για την αξία και τα εισοδήματα

Στα αστυνομικά έγγραφα καταγράφεται εκτίμηση ότι η τιμή της κοκαΐνης στη Ρόδο ανέρχεται σε περίπου 100 ευρώ ανά γραμμάριο, γεγονός που αποτιμά τη συνολική αξία των 806 γραμμαρίων σε άνω των 80.000 ευρώ. Η προανάκριση σημειώνει ακόμη ότι δεν προέκυψε μέχρι στιγμής νόμιμη πηγή εισοδημάτων για τον 30χρονο, ικανή να δικαιολογήσει το εύρος της φερόμενης δραστηριότητας, ενώ προστίθεται αναφορά σε προγενέστερες συλλήψεις του για παρόμοια αδικήματα και σε περιοριστικούς όρους που εκκρεμούν εις βάρος του. Για τον 28χρονο καταγράφεται ότι υφίσταται σε βάρος του μέτρο απαγόρευσης εισόδου στη χώρα.

