Στη σύλληψη ενός 31χρονου Έλληνα προχώρησαν το πρωί της Κυριακής, 19 Οκτωβρίου, οι Αστυνομικές Αρχές, καθώς, όπως αποδείχτηκε, διακινούσε ναρκωτικά στην περιοχή της Σαλαμίνας, τα οποία έκρυβε σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη από Αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η επιχείρηση των Αρχών πραγματοποιήθηκε έπειτα από πληροφορία που περιήλθε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας.

Ο 31χρονος εντοπίστηκε στην περιοχή της Σαλαμίνας και εξακριβώθηκε η εγκληματική του δράση, δηλαδή ότι πουλούσε ηρωίνη που αποθήκευε στον χώρο των αποσκευών εγκαταλελειμμένου οχήματος.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες στο χώρο των αποσκευών 24 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν 133 γραμμ. ηρωίνης και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη