Συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης 46χρονος σε περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνας, στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση και αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών.

Στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 29 κιλά χασίς και μισό κιλό κοκαΐνη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας και σε έρευνα που έγινε στην οικία του, βρέθηκαν σε αποθήκη της οικίας και κατασχέθηκαν:

συνολικά 29 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 29 κιλών και 219 γραμμαρίων,

1 συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 493 γραμμαρίων και

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.