Μετά το φιάσκο και τις αντιδράσεις που υπήρξαν για την κατάσταση στην δικαστική αίθουσα των Τεμπών, οι Αρχές φαίνεται ότι θέλουν να πάρουν τα μέτρα τους.

Με την έδρα του δικαστηρίου να δείχνει, τουλάχιστον αδυναμία και αμηχανία, να χειριστεί το πρόβλημα με την ακαταλληλότητα του χώρου και την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης να «πετά το μπαλάκι» σε όλους τους άλλους, καθώς εκείνο δεν έφερε καμία ευθύνη για το μπάχαλο, «επιστρατεύτηκε» η Ελληνική Αστυνομία για την αυριανή ακροαματική διαδικασία.

Σύμφωνα λοιπόν με πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, «θα διατεθούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις».

Ειδικότερα:

– Διμοιρίες υποστήριξης – Ομάδες αποκατάστασης τάξης

– Αστυνομικοί εντός της αίθουσας, οι οποίοι θα αναδιπλώνονται και θα αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες

– ΟΠΚΕ

– Τροχαία που θα διευκολύνει την κυκλοφορία γύρω από την εγκατάσταση

– Αστυνομικοί της Ασφάλειας που θα περιπολούν γύρω από την εγκατάσταση.