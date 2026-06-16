Με απόφαση που υπέγραψε σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, η Αλόννησος κηρύσσεται επίσημα σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους τρεις μήνες.

Η συγκεκριμένη απόφαση εκδόθηκε μετά τη σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ξεκλειδώνοντας ειδικές χρηματοδοτήσεις και fast-track διαδικασίες για την ενίσχυση του δικτύου ύδρευσης.

Αγώνας δρόμου για την Αλόννησο εν μέσω τουριστικής αιχμής

Η απόφαση αυτή έρχεται ως «σανίδα σωτηρίας» για τις τοπικές αρχές, οι οποίες έβλεπαν τα αποθέματα νερού να μειώνονται επικίνδυνα, την ώρα που ο πληθυσμός του νησιού πολλαπλασιάζεται λόγω των τουριστικών ροών.

«Η εξέλιξη αυτή θα συμβάλει στην καταλυτική επιτάχυνση των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας, σε μια κρίσιμη περίοδο κατά την οποία η ζήτηση νερού αυξάνεται κατακόρυφα λόγω της υψηλής τουριστικής κίνησης», δήλωσε ο δήμαρχος Αλοννήσου, Παναγιώτης Αναγνώστου.

Στο ίδιο καθεστώς η Τήνος – Παράταση για το Μεγανήσι

Το πρόβλημα της ξηρασίας και της μειωμένης αναπλήρωσης του υδροφόρου ορίζοντα πλήττει οριζόντια τη νησιωτική Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό, με την ίδια υπουργική απόφαση, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας κηρύσσεται και το νησί της Τήνου.

Παρατείνεται επίσης για ακόμη τρεις μήνες το αντίστοιχο καθεστώς στο Μεγανήσι της Λευκάδας.