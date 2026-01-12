Ολοκληρώθηκαν οι έκτακτες κρίσεις ανώτατων αξιωματικών στις Ένοπλες Δυνάμεις, σε συνέχεια της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, το οποίο ανανέωσε τη θητεία των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων.

Οι έκτακτες κρίσεις ενεργοποιήθηκαν μετά την ψήφιση, στα τέλη της εβδομάδας, του πολυνομοσχεδίου για τη Νέα Δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, που προβλέπει και νέο σύστημα κρίσεων για την ηγεσία.

Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) κατά την 4η συνεδρίασή του για το 2026, έκρινε ως ακολούθως:

1. Στo Κοινό Νομικό Σώμα

α. «Διατηρητέους» τους:

(1) Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Κοντραφούρη Γεώργιο

(2) Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Μιχαλόπουλο Ευάγγελο

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον Ταξχο (ΝΟΜ) Ούγκρη Θεόδωρο.

2. Στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών

«Διατηρητέους», τους:

α. Ταξίαρχο (ΟΕ) Κοτσίνη Ραφαήλ

β. Ταξίαρχο (ΟΕ) Δόντσιο Παρθένιο

3. Στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής

α. «Διατηρητέο» τον Ταξίαρχο (ΠΛΗ) Γκουτζέλη Γρηγόριο.

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον Ταξίαρχο (ΠΛΗ) Κουρτέση Γεώργιο.

4. Στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων «Διατηρητέα» την Ταξίαρχο (ΣΔΓ) Ζαπουνίδου Μαρίνα.

5. Στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων

«Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον Ταξίαρχο (ΣΙ) Κουράκλη Αλέξανδρο – Μιχαήλ.

Κατά την 5η συνεδρίασή για το 2026, το ΣΑΓΕ έκρινε ως ακολούθως :

1. Στο Πολεμικό Ναυτικό

α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποναυάρχου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Αρχιπλοίαρχο Πιτυκάκη Κωνσταντίνο ΠΝ

(2) Αρχιπλοίαρχο Σαρρή Στέφανο ΠΝ

(3) Αρχιπλοίαρχο Ρέτσα Ιωάννη ΠΝ

(4) Αρχιπλοίαρχο Σταυρουλάκη Γεώργιο ΠΝ

(5) Αρχιπλοίαρχο Τουρκαντώνη Κωνσταντίνο ΠΝ

(6) Αρχιπλοίαρχο Σαράκη Ιωάννη ΠΝ

(7) Αρχιπλοίαρχο (Μ) Τερπένου Σταύρο ΠΝ

(8) Αρχιπλοίαρχο (Μ) Καπίρη Δημήτριο ΠΝ

β. «Διατηρητέους στον αυτό βαθμό» τους:

(1) Αρχιπλοίαρχο Στρατογιάννη Ιωάννη ΠΝ

(2) Αρχιπλοίαρχο Παπακωνσταντίνου Αθανάσιο ΠΝ

(3) Αρχιπλοίαρχο Νούσια Γρηγόριο ΠΝ

2. Στην Πολεμική Αεροπορία

α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Ταξίαρχο (Ι) Γκουτζουρέλα Θεόδωρο

(2) Ταξίαρχο (Ι) Νικολάου Νικόλαο

(3) Ταξίαρχο (Ι) Μουστρούφη Αργύριο

(4) Ταξίαρχο (Ι) Σάσσαρη Πέτρο

(5) Ταξίαρχο (Ι) Σιμιτζή Ευθύμιο

(6) Ταξίαρχο (Ι) Αμπουλέρη Στέφανο

(7) Ταξίαρχο (Ι) Καραμάνη Ιωάννη

(8) Ταξίαρχο (ΜΑ) Ζερβό Ξενοφώντα

(9) Ταξίαρχο (Ο) Σταθόπουλο Βενετσάνο

β. «Διατηρητέους στον αυτό βαθμό» τους:

(1) Ταξίαρχο (Ι) Μπουτουρίδη Εμμανουήλ

(2) Ταξίαρχο (Ι) Καζαντζόγλου Αβραάμ

(3) Ταξίαρχο (Ι) Μαραγκουδάκη Δημήτριο

3. Στo Κοινό Νομικό Σώμα

Προήγαγε στο βαθμό του Υποστρατήγου, για πλήρωση κενής θέσης, τον Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Κοντραφούρη Γεώργιο.

Εκτακτες κρίσεις Αρχιπλοιάρχων Πολεμικού Ναυτικού

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με τις υπ΄ αριθμ. 2/Σ.2 και 3/Σ.3 από 11 Ιανουαρίου 2026 αποφάσεις του, έκρινε τους παρακάτω Αρχιπλοιάρχους ΠΝ, ως ακολούθως:

1. «Διατηρητέους»:

(1) Μάχιμους:

α. Πιτυκάκη Κωνσταντίνο

β. Σαρρή Στέφανο

γ. Ρέτσα Ιωάννη

δ. Σταυρουλάκη Γεώργιο

ε. Στρατογιάννη Ιωάννη

στ. Τουρκαντώνη Κωνσταντίνο

ζ. Παπακωνσταντίνου Αθανάσιο

η. Νούσια Γρηγόριο

θ. Σαράκη Ιωάννη

ι. Λαμπίρη Δημήτριο

ια. Φώσκα Αθανάσιο

ιβ. Καραγεώργη Γεώργιο

ιγ. Χοζό Σάββα

(2) Μηχανικούς:

α. Τερπένου Σταύρο

β. Καπίρη Δημήτριο

γ. Μαντή Σπυρίδωνα

(3) Οικονομικού:

Κόκορη Αναστάσιο

2. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:

(1) Μάχιμους:

α. Χαρίτο Προκόπιο

β. Παντουβάκη Μιχαήλ

γ. Ασημακόπουλο Νικόλαο

δ. Μανταδάκη Διονύσιο

ε. Λαμπίρη Μιχαήλ

στ. Δημητρίου Αθανάσιο

ζ. Πολλάτο Σπυρίδωνα

η. Πηγή Περικλή

θ. Καμάρα Δημήτριο

ι. Σπανό Αθανάσιο

ια. Αθανασίου Χρήστο

(2) Μηχανικούς:

α. Κολέτση Χρήστο

β. Μαρτίνο Φραγκίσκο

γ. Παππή Ευστάθιο

(3) Υγειονομικού / Ιατρούς:

α. Κυριαζάνο Ιωάννη

β. Σταυριανόπουλο Ιωάννη

(4) Υγειονομικού / Νοσηλευτικής:

Γαϊτάνου Κωνσταντίνα

(5) Οικονομικούς:

α. Παναγιωτούνη Νικόλαο

β. Μαυρουδάκη Ιωάννη

Έκτακτες κρίσεις Ταξίαρχων στην Πολεμική Αεροπορία

Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις έκτατες κρίσεις για το 2026 έκρινε τους παρακάτω Ταξίαρχους, ως εξής:

1. Διατηρητέους, τους:

α. Ιπτάμενους

(1) Θεόδωρο Γκουτζουρέλα του Δημητρίου

(2) Νικόλαο Νικολάου του Αθανασίου

(3) Εμμανουήλ Μπουτουρίδη του Νικολάου

(4) Αργύριο Μουστρούφη του Δημητρίου

(5) Πέτρο Σάσσαρη του Θεοδώρου

(6) Ευθύμιο Σιμιτζή του Γεωργίου

(7) Στέφανο Αμπουλέρη του Νικολάου

(8) Ιωάννη Καραμάνη του Χριστοφόρου

(9) Αβραάμ Καζαντζόγλου του Ορέστη – Αριστοτέλη

(10) Δημήτριο Μαραγκουδάκη του Ιωάννη

(11) Ιωάννη Αθανασιάδη του Αντωνίου

(12) Νικόλαο Μεθενίτη του Στυλιανού

(13) Χρήστο Σπυρόπουλο του Αθανασίου

(14) Ζαχαρία Κουτράκη του Μαρίνου

(15) Ευθύμιο Γρεβεντόπουλο του Ζήση

(16) Γεώργιο Πέτρου του Ιωάννη

(17) Παντελεήμων Μπεκιαρόπουλο του Πολυκάρπου

(18) Κωνσταντίνο Αναγνωστόπουλο του Γεωργίου

(19) Γρηγόριο Δήμο του Γεωργίου

(20) Μιλτιάδη Παπαδάκη του Νικολάου

(21) Παναγιώτη Δορδοκίδη του Αποστόλου

(22) Δημήτριο Πατσούρα του Κωνσταντίνου

β. Μηχανικούς Αεροσκαφών

(1) Ξενοφώντα Ζερβό του Σπυρίδωνα

(2) Ιωάννη Καραμανιώλα του Χρήστου

(3) ‘Αγγελο Τσοροβά του Θεοδοσίου

(4) Ευτύχιο Κλεινάκη του Αντωνίου

γ. Οικονομικό, Βενετσάνο Σταθόπουλο του Κωνσταντίνου

2. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους:

α. Ιπτάμενους

(1) Κωνσταντίνο Χριστοφιλόπουλο του Παναγιώτη

(2) Χρήστο Γρηγορούδη του Δημοσθένη

(3) Παντελεήμονα Κοβλατζή του Παναγιώτη

(4) Νικόλαο Τσιβουράκη του Ανδρέα

(5) Ιωάννη Μαλισιώτη του Κωνσταντίνου

(6) Παναγιώτη Μήτταρη του Νικολάου

(7) Δημοσθένη Ντόλα του Στυλιανού

(8) Δημήτριο Κοκώνη του Ιωάννη

β. Μηχανικούς

(1) Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών, Παναγιώτη Ακινόσογλου του Ιωάννη

(2) Αεροσκαφών, Παναγιώτη Καλότυχο του Ηλία

γ. Οικονομικό, Κωνσταντίνο Ευαγγέλου του Ιωάννη

3. Προάγονται:

α. Στον βαθμό του Υποπτεράρχου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 8, 20 παρ. 4 περ. ε, 21 παρ. 4 περ. α και παρ. 5 περ. α του Ν.2439/1996 και 29 του Ν.5265/2026, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους παρακάτω Ταξίαρχους:

(1) Ιπτάμενο, Κωνσταντίνο Χριστοφιλόπουλο του Παναγιώτη

(2) Μηχανικούς

(α) Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών, Παναγιώτη Ακινόσογλου του Ιωάννη

(β) Αεροσκαφών, Παναγιώτη Καλότυχο του Ηλία

β. Στον βαθμό του Υποπτεράρχου σε αποστρατεία, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.5265/2026, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και ως προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό, τους παρακάτω Ταξίαρχους:

(1) Ιπτάμενους

(α) Χρήστο Γρηγορούδη του Δημοσθένη

(β) Παντελεήμονα Κοβλατζή του Παναγιώτη

(γ) Νικόλαο Τσιβουράκη του Ανδρέα

(δ) Ιωάννη Μαλισιώτη του Κωνσταντίνου

(ε) Παναγιώτη Μήτταρη του Νικολάου

(στ) Δημοσθένη Ντόλα του Στυλιανού

(ζ) Δημήτριο Κοκώνη του Ιωάννη

(2) Οικονομικό, Κωνσταντίνο Ευαγγέλου του Ιωάννη

Έκτακτες κρίσεις Ταξίαρχων Όπλων στο Στρατό Ξηράς

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε τους πίνακες εκτάκτων κρίσεων Ταξίαρχων Όπλων έτους 2026.

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκαν:

α. Προακτέοι κατ’ εκλογή Ταξίαρχων Όπλων:

(1) Διαβιβάσεων Μιχάλη Σταύρου του Νικολάου ΑΜ:49597

(2) Μηχανικού Αμπατζίδη Χαράλαμπου του Χρήστου ΑΜ:49598

(3) Ιππικού Τεθωρακισμένων Αλεξανδρή Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:49605

(4) Πυροβολικού Ανδρικόπουλου Παύλου του Νικολάου ΑΜ:49606

(5) Πεζικού Κουφόπουλου Αλεξάνδρου του Δημητρίου ΑΜ:49609

(6) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καβαρλίγκου Αριστείδη του Νικολάου ΑΜ:49622

(7) Μηχανικού Κουρκουλάκου Δημητρίου του Αντωνίου ΑΜ:49635

(8) Ιππικού Τεθωρακισμένων Βασιλειάδη Παντελεήμωνα του Βασιλείου ΑΜ:49636

(9) Πεζικού Κυριακίδη Αναστασίου του Ευαγγέλου ΑΜ:49647

(10) Πεζικού Γεωργίου Χαράλαμπου του Νικολάου ΑΜ:49673

(11) Ιππικού Τεθωρακισμένων Αντωνιάδη Στυλιανού του Ιωάννη ΑΜ:49717

(12) Πεζικού Γερασίμου Θωμά του Κωνσταντίνου ΑΜ:49733

(13) Ιππικού Τεθωρακισμένων Λαμπρόπουλου Βασιλείου του Λάμπρου ΑΜ:49745

(14) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τσελεκίδη Δημητρίου του Αθανασίου ΑΜ:49797

(15) Πεζικού Μαυρόπουλου Στυλιανού του Χρήστου ΑΜ:49808

β. Διατηρητέοι Ταξίαρχοι Όπλων:

(1) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κρέτσου Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:49699

(2) Μηχανικού Λυμπερέα Παναγιώτη του Γεωργίου ΑΜ:50171

(3) Πεζικού Σελαϊδινάκου Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:50183

(4) Πεζικού Ευαγγελίδη Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:50184

(5) Πεζικού Κουλέτση Δημητρίου του Πλάτωνα ΑΜ:50193

(6) Πεζικού Λέκκα Νικολάου του Χρήστου ΑΜ:50195

(7) Πεζικού Ζησέκα Γεωργίου του Ευριπίδη ΑΜ:50197

(8) Πεζικού Γαρουφαλιά Γρηγορίου του Δημητρίου ΑΜ:50214

(9) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τσεβδού Ηλία του Δημητρίου ΑΜ:50216

(10) Πεζικού Μήτση Δημητρίου-‘Αγγελου του Μιχαήλ ΑΜ:50221

(11) Διαβιβάσεων Κοκοδρούλη Κωνσταντίνου του Ανδρέα ΑΜ:50242

(12) Ιππικού Τεθωρακισμένων Νάκου Λάζαρου του Αθανασίου ΑΜ:50255

(13) Πεζικού Χρήστου Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ:50273

(14) Αεροπορίας Στρατού Ζιάκα Κωνσταντίνου του Βασιλείου ΑΜ:50285

(15) Πεζικού Δημάκου Θεοφάνη του Χρήστου ΑΜ:50286

(16) Διαβιβάσεων Ακουϊλάνου Παναγιώτη του Σωτηρίου ΑΜ:50294

(17) Πεζικού Κωστάκη Νικολάου του Εμμανουήλ ΑΜ:50295

(18) Πεζικού Χαρκιανάκη Βαρδή του Εμμανουήλ ΑΜ:50316

(19) Πεζικού Ροϊδούλη Δημητρίου του Χρήστου ΑΜ:50357

(20) Ιππικού Τεθωρακισμένων Φιλούση Πασχάλη του Προκοπίου ΑΜ:50369

(21) Πυροβολικού Κόλια Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:50633

(22) Πεζικού Τσουκαλά Αριστείδη του Χρήστου ΑΜ:50634

(23) Πεζικού Παπαδόπουλου Βασιλείου του Παύλου ΑΜ:50636

(24) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τουλουπάκη Εμμανουήλ του Ευαγγέλου ΑΜ:50637

(25) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κοσσιώρη Κωνσταντίνου του Παναγιώτη ΑΜ:50638

(26) Πεζικού Τσοτάκου Στέφανου του Ευστρατίου ΑΜ:50645

(27) Διαβιβάσεων Βασιλείου Αναστασίου του Ιωάννη ΑΜ:50646

(28) Μηχανικού Στέφου Θεοδώρου του Στεφάνου ΑΜ:50649

(29) Πυροβολικού Ταγκαλάκη Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:50651

(30) Πυροβολικού Νικολακάκου Δημητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:50652

(31) Πεζικού Κούτελη Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:50656

(32) Πεζικού Λυμπερέα Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:50663

(33) Πυροβολικού Μηδιούρη Ηλία του Ευαγγέλου ΑΜ:50674

(34) Πεζικού Αρμπή Φώτιου του Παναγιώτη ΑΜ:50689

(35) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωστόπουλου Ηλία του Κωνσταντίνου ΑΜ:50691

(36) Πυροβολικού Λιάμπα Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:50704

(37) Πυροβολικού Κακούτη Γεωργίου του Λεωνίδα ΑΜ:50706

(38) Πεζικού Σταύρου Γεωργίου του Νικηφόρου ΑΜ:50712

(39) Πεζικού Φωτεινόγλου Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:50715

(40) Πυροβολικού Πιστόλα Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:50721

(41) Πυροβολικού Ξογιάννη Δημητρίου του Ανδρέα ΑΜ:50723

(42) Διαβιβάσεων Παρασκευόπουλου Βασιλείου του Νικολάου ΑΜ:50736

(43) Μηχανικού Κυριαζή Αριστομένη του Δημητρίου ΑΜ:50737

(44) Πυροβολικού Κωτάκου Κωνσταντίνου του Στεφάνου ΑΜ:50741

(45) Μηχανικού Μαλαβέτα Γεωργίου του Βασιλείου ΑΜ:50756

(46) Πεζικού Κολιού Βασιλείου του Χρήστου ΑΜ:50768

(47) Πεζικού Καλέτση Σωτηρίου του Ηλία ΑΜ:50770

(48) Πυροβολικού Αλεξίου Ευαγγέλου του Γεωργίου ΑΜ:50799

(49) Πεζικού Κοτσαγιαννίδη Δημητρίου του Βασιλείου ΑΜ:50805

(50) Αεροπορίας Στρατού Μπάκα Κωνσταντίνου του Αποστόλου ΑΜ:50830

(51) Πυροβολικού Ζαχαρόπουλου Γρηγορίου του Δημητρίου ΑΜ:50834

(52) Πεζικού Κεραμιδά Παναγιώτη του Ανδρέα ΑΜ:50841

γ. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους Ταξίαρχοι Όπλων:

(1) Πεζικού Σπανίδη Χρήστου του Ιωάννη ΑΜ:49604

(2) Πεζικού Δρακόπουλου Θεόδωρου του Ζαφειρίου ΑΜ:49642

(3) Μηχανικού Σκούρα Ιωάννη του Σταματίου ΑΜ:49706

(4) Πυροβολικού Ψαρόπουλου Χαράλαμπου του Στέργιου ΑΜ:49749

(5) Ιππικού Τεθωρακισμένων Παπαστέφανου Βασιλείου του Σεραφείμ ΑΜ:49775

(6) Πυροβολικού Δουρουντάκη Νεκτάριου του Δημητρίου ΑΜ:49796

(7) Πυροβολικού Κωνσταντινίδη Παύλου του Θωμά ΑΜ:50178

(8) Πεζικού Καλλέ Ελευθερίου του Ηλία ΑΜ:50194

(9) Διαβιβάσεων Παπαρούπα Σπυρίδωνα του Παντελή ΑΜ:50204

(10) Διαβιβάσεων Μυλοχαράκτη Σπυρίδωνα του Παντελή ΑΜ:50261

(11) Πεζικού Βασιλείου Βασιλείου του Χρήστου ΑΜ:49752

(12) Αεροπορίας Στρατού Γκουτσίδη Πασχάλη του Χρήστου ΑΜ:50399

(13) Διαβιβάσεων Κορομηλά Νεκταρίου του Αντωνίου ΑΜ:50628

(14) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σαραφίδη Παντελεήμωνα του Αντωνίου ΑΜ:50639

(15) Μηχανικού Λαζαρίδη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου ΑΜ:50664

(16) Αεροπορίας Στρατού Φώλα Γρηγορίου του Βασιλείου ΑΜ:50677

(17) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τζήκα Αθανασίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:50693

(18) Πυροβολικού Γρηγορίου Φωτίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:50703

(19) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μιστριώτη Ανδρέα του Σπήλιου ΑΜ:50751

(20) Πεζικού Μαυροειδή Αδαμαντίου του Ιωάννη ΑΜ:50765

(21) Μηχανικού Αθανασά Θεοδοσίου του Παναγιώτη ΑΜ:50811

(22) Πεζικού Οικονομάκο Γεωργίου του Ανδρέα ΑΜ:50819

(23) Πεζικού Ροδάκη Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:50843

Έκτακτες κρίσεις Ταξίαρχων Σωμάτων στο Στρατό Ξηράς

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε τους πίνακες εκτάκτων κρίσεων Ταξίαρχων Σωμάτων έτους 2026.

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκαν:

α. Προακτέοι Ταξίαρχοι Σωμάτων:

(1) Υλικού Πολέμου Βαρελά Γεωργίου του Χρήστου ΑΜ:49818

(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Κωνσταντίνου Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ:49835

(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Λαμπάκη Στυλιανού του Χρυσάφη ΑΜ:49841

β. Διατηρητέοι Ταξίαρχοι Σωμάτων:

(1) Τεχνικού Κωστούλα Περίανδρου του Ευαγγέλου ΑΜ:50391

(2) Τεχνικού Στέκου Αθανασίου του Παναγιώτη ΑΜ:50869

(3) Τεχνικού Τσιράκη Κωνσταντίνου του Στυλιανού ΑΜ:50901

(4) Εφοδιασμού Μεταφορών Προσηλιακού Διονυσίου του Χρήστου ΑΜ:50868

(5) Εφοδιασμού Μεταφορών Ζορμπά Γεωργίου του Αλεξάνδρου ΑΜ:50880

(6) Υλικού Πολέμου Περιμένη Πέτρου του Θεοδώρου ΑΜ:50393

(7) Υλικού Πολέμου Ντιώνια Παναγιώτη του Αποστόλου ΑΜ:50415

(8) Υλικού Πολέμου Χατζή Ιωάννη του Βασιλείου ΑΜ:50881

(9) Υγειονομικού Ιατρών Πουλακίδα Ηλία του Νικολάου ΑΜ:47576

γ. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους Ταξίαρχοι Σωμάτων:

(1) Υλικού Πολέμου Γιαννουλάκη Εμμανουήλ του Επαμεινώνδα ΑΜ:49218

(2) Υγειονομικού Ιατρών Κουριδάκη Πέτρου του Μανούσου ΑΜ:47051

(3) Υγειονομικού Ιατρών Σιούλη Χρήστου του Ευσταθίου ΑΜ:47169

δ. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους Ταξίαρχοι Σωμάτων οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους και συμπληρώνουν 35ετία:

(1) Γεωγραφικού Παράσχου Χαράλαμπου του Βασιλείου ΑΜ:48442

(2) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Γιαννοπούλου Μαρίας του Αθανασίου ΑΜ:47077.