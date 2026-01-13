Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει τους παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Συνταγματαρχών Όπλων έτους 2026:
α. Προακτέων κατ’ εκλογή Συνταγματαρχών Όπλων:
(1) Πυροβολικού Νάκου Αριστείδη του Νικολάου ΑΜ:51112
(2) Πυροβολικού Νέλλα Γεωργίου του Παναγιώτη ΑΜ:51115
(3) Πεζικού Γκανίδη Κωνσταντίνου του Παναγιώτη ΑΜ:51118
(4) Πεζικού Κατηφόρη Χαράλαμπου του Νικολάου ΑΜ:51121
(5) Μηχανικού Καφετζέλλη Παναγιώτη του Μάριου ΑΜ:51129
(6) Πυροβολικού Μπασιά Κωνσταντίνου του Ευτύχιου ΑΜ:51130
(7) Πεζικού Παλατίδη Σταύρου του Ορέστη ΑΜ:51136
(8) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γκορίτσα Οδυσσέα του Δημητρίου ΑΜ:51142
(9) Διαβιβάσεων Μιλή Παναγιώτη του Γεωργίου ΑΜ:51144
(10) Πεζικού Τριανταφύλλου Σωτηρίου του Ιωάννη ΑΜ:51154
(11) Μηχανικού Αναστασιάδη Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:51157
(12) Αεροπορίας Στρατού Δημητρίου Αθανασίου του Ιωάννη ΑΜ:51158
(13) Πεζικού Κοκκινίδη Αργυρίου του Βασιλείου ΑΜ:51162
(14) Πεζικού Αγγελή Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51164
(15) Πεζικού Γιαλαμά Φιλίππου του Νικολάου ΑΜ:51168
(16) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κολώνια Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51170
(17) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τσελιαγκού Θεοδώρου του Ιωάννη ΑΜ:51171
(18) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καλκετινίδη Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:51174
(19) Πυροβολικού Ποντικέα Αργυρίου του Γεωργίου ΑΜ:51176
(20) Πεζικού Τσιατσιάνη Σωτηρίου του Ιωάννη ΑΜ:51182
(21) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γουρδομιχάλη Χρήστου του Βασιλείου ΑΜ:51192
(22) Πεζικού Γκρέμου Αλεξάνδρου του Νικολάου ΑΜ:51194
(23) Πυροβολικού Μωραΐτη Αλεξάνδρου του Γεωργίου ΑΜ:51195
(24) Πεζικού Μπουκουβάλα Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:51201
(25) Μηχανικού Χασιώτη Θωμά του Ιωάννη ΑΜ:51203
(26) Πυροβολικού Σμυρνή Παναγιώτη του Στυλιανού ΑΜ:51210
(27) Πεζικού Πλιάτσικα Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:51214
(28) Πεζικού Μπλάγα Ιωάννη του Βίκτωρα ΑΜ:51218
(29) Πυροβολικού Κώστογλου Κωνσταντίνου του Βασιλείου ΑΜ:51237
(30) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωτούλα Δήμου του Παναγιώτη ΑΜ:51239
(31) Ιππικού Τεθωρακισμένων Διαμαντάρα Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:51242
(32) Πεζικού Δοξάκη Στεφάνου του Σάββα ΑΜ:51265
(33) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σηφάκη Ιωάννη του Δημητρίου ΑΜ:51279
(34) Πεζικού Καλαντζή Ευαγγέλου του Δημητρίου ΑΜ:51301
(35) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μητσικούλη Νικολάου του Αποστόλου ΑΜ:51306
β. Διατηρητέοι Συνταγματάρχες Όπλων:
(1) Αεροπορίας Στρατού Σιδέρη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:50734
(2) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κανάτα Χαράλαμπου του Νικολάου ΑΜ:50785
(3) Πεζικού Υπηρεσίας Γραφείου Ντάνου Σπυρίδωνα του Λουκά ΑΜ:50803
(4) Μηχανικού Μπέλλου Κωνσταντίνου του Αριστείδη ΑΜ:51143
(5) Πυροβολικού Καρβέλη Βασιλείου του Νικολάου ΑΜ:51163
(6) Πεζικού Βέλλου Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:51169
(7) Πεζικού Δήμου Στεργίου του Ευαγγέλου ΑΜ:51185
(8) Διαβιβάσεων Λυμπερόπουλου Δημητρίου του Μιχαήλ ΑΜ:51187
(9) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σταμπολίδη Ηλία του Αναστασίου ΑΜ:51206
(10) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ελαφράς Υπηρεσίας Κατσιφή Αθανασίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51209
(11) Διαβιβάσεων Μπέλλου Γεωργίου του Αδαμαντίου ΑΜ:51217
(12) Πεζικού Αποστόλου Νικολάου του Χρυσοστόμου ΑΜ:51231
(13) Διαβιβάσεων Τσικαλά Ιωάννη του Μιχαήλ ΑΜ:51232
(14) Μηχανικού Στεφάνου Σταματίου του Αργυρίου ΑΜ:51233
(15) Πεζικού Παναγιωτίδη Κωνσταντίνου του Αναστασίου ΑΜ:51241
(16) Πεζικού Λαμπαδιάρη Στυλιανού του Σωτηρίου ΑΜ:51255
(17) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Παπαθανασίου Αθανασίου του Θεμιστοκλής ΑΜ:51264
(18) Πεζικού Λούσιου Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:51272
(19) Πυροβολικού Ιακωβάκη Κωνσταντίνου του Αχιλλέα ΑΜ:51280
(20) Πεζικού Πολύμερου Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:51284
(21) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κυρίτση Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:51285
γ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Όπλων:
(1) Μηχανικού Βακλατζή Αντωνίου του Χρήστου ΑΜ:49705
(2) Πυροβολικού Σαλπιγγίδη Νικολάου του Θωμά ΑΜ:50233
(3) Μηχανικού Μαδούρου Χρήστου του Παναγιώτη ΑΜ:50258
(4) Πεζικού Μήτσιου Βασιλείου του Δημητρίου ΑΜ:50375
(5) Ιππικού Τεθωρακισμένων Λυκόπουλου Στεφάνου του Ελευθερίου ΑΜ:50648
(6) Ιππικού Τεθωρακισμένων Αρσενίου Χρήστου του Αχιλλέα ΑΜ:50748
(7) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πανάγου Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:50827
(8) Διαβιβάσεων Χαντζή Ηλία του Αποστόλου ΑΜ:51113
(9) Πυροβολικού Κώτα Γεωργίου του Πέτρου ΑΜ:51116
(10) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γκουγκούση Φιλίππου του Δημητρίου ΑΜ:51120
(11) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καραγεώργου Νικολάου του Αλεξάνδρου ΑΜ:51123
(12) Μηχανικού Τσακαλάκη Διονυσίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51127
(13) Διαβιβάσεων Υγειονομάκη Μιχαήλ του Νικολάου ΑΜ:51128
(14) Πεζικού Νικολετόπουλου Στυλιανού του Κωνσταντίνου ΑΜ:51132
(15) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζαφειρίου Γεωργίου του Ξενοφώντα ΑΜ:51133
(16) Πεζικού Μπίρη Δημητρίου του Παναγιώτη ΑΜ:51137
(17) Πεζικού Ταραμονλή Γρηγορίου του Θωμά ΑΜ:51140
(18) Πεζικού Υπηρεσίας Γραφείου Χρηστάκη Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51145
(19) Πυροβολικού Κατσαρού Γαβριήλ του Αστέριου ΑΜ:51146
(20) Πυροβολικού Ιορδανίδη Δημητρίου του Μάϊου ΑΜ:51150
(21) Πεζικού Παντζαρτζίδη Αστερίου του Σοφοκλή ΑΜ:51151
(22) Πεζικού Σίδερη Ηλία του Ιωάννη ΑΜ:51159
(23) Πυροβολικού Αραμπατζή Σταματίου του Ευαγγέλου ΑΜ:51160
(24) Πυροβολικού Τιμιάδη Δημητρίου του Θεοφάνη ΑΜ:51161
(25) Ιππικού Τεθωρακισμένων Παπανικολάου Αλεξάνδρου του Ορέστη ΑΜ:51166
(26) Διαβιβάσεων Κουτουνίδη Ιωάννη του Αριστείδη ΑΜ:51172
(27) Πεζικού Κοκοσάλη Γεωργίου του Μιχαήλ ΑΜ:51180
(28) Πεζικού Δεσπούδη Αστερίου του Ιωάννη ΑΜ:51183
(29) Πεζικού Ξενουλέα Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51184
(30) Πεζικού Νατούδη Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:51186
(31) Πυροβολικού Χατζηγεωργίου Γεωργίου του Χαράλαμπου ΑΜ:51190
(32) Πυροβολικού Γαϊτάνη Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:51191
(33) Πεζικού Παντελόπουλου Κωνσταντίνου του Κυριάκου ΑΜ:51196
(34) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Πατρώνη Εμμανουήλ του Ιωάννη-Νικολάου ΑΜ:51198
(35) Πεζικού Κομήτη Δοξάκη του Δημητρίου ΑΜ:51199
(36) Διαβιβάσεων Ράλλη Φωτίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51202
(37) Πεζικού Τζήρου Δημητρίου του Παναγιώτη ΑΜ:51204
(38) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σταματάκη Στυλιανού του Αναστασίου ΑΜ:51205
(39) Πυροβολικού Πασχαλίδη Ιωάννη του Πασχάλη ΑΜ:51208
(40) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Τριαντάφυλλου Λάμπρου του Αθανασίου ΑΜ:51211
(41) Πυροβολικού Παρασκευαΐδη Γεωργίου του Μιλτιάδη ΑΜ:51221
(42) Ιππικού Τεθωρακισμένων Νάτσικα Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:51222
(43) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Καλαϊτζίδη Νικολάου του Θεόφιλου ΑΜ:51224
(44) Πυροβολικού Κωνσταντάκη Σταύρου του Ιωάννη ΑΜ:51227
(45) Πεζικού Παπαδάκη Ζαχαρία του Γεωργίου ΑΜ:51235
(46) Πυροβολικού Καρούτσου Χαράλαμπου του Νικολάου ΑΜ:51238
(47) Πεζικού Παπατσακμάκη Ιωάννη του Αστέριου ΑΜ:51243
(48) Πυροβολικού Τσιοκάνη Γεωργίου του Χρήστου ΑΜ:51250
(49) Πεζικού Αλεξάκη Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:51252
(50) Πεζικού Δανιήλ Αθανασίου του Ευθυμίου ΑΜ:51253
(51) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πατάλα Παναγιώτη του Γεωργίου-Νικηφόρου ΑΜ:51254
(52) Πεζικού Μυστράκη Εμμανουήλ του Ιωάννη ΑΜ:51256
(53) Πεζικού Τζαχρήστα Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:51259
(54) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χιντζόγλου Αθανασίου του Ιωάννη ΑΜ:51260
(55) Διαβιβάσεων Μπανίδη Περικλή του Κωνσταντίνου ΑΜ:51262
(56) Πεζικού Κόλλια Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:51268
(57) Πυροβολικού Αραμπατζή Παναγιώτη του Ιωάννη ΑΜ:51270
(58) Πεζικού Μπιτσάκου Νικολάου του Μιχαήλ ΑΜ:51271
(59) Πεζικού Σουσαμλή Μιχαήλ του Δημητρίου ΑΜ:51273
(60) Πεζικού Βαϊακόπουλου Βίκτωρα του Κωνσταντίνου ΑΜ:51275
(61) Πυροβολικού Παπαδόπουλου Ορέστη του Νικολάου ΑΜ:51281
(62) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Γεωργιάδη Χρήστου του Θεοδώρου ΑΜ:51283
(63) Πεζικού Βλάχου Ιωάννη του Δημητρίου ΑΜ:51287
(64) Πεζικού Ιντζιγιάννη Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51290
(65) Πυροβολικού Κουρού Χρήστου του Πέτρου ΑΜ:51298
(66) Ιππικού Τεθωρακισμένων Δράκου Γεωργίου του Θωμά ΑΜ:51304
(67) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Λαμπρινάκου Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:51305
(68) Αεροπορίας Στρατού Λιβασιάνη Χρήστου του Δημητρίου ΑΜ:51309
(69) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πεταλά Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:51310
(70) Πεζικού Σουλτάνη Ευσταθίου του Θεοδώρου ΑΜ:51312
(71) Πυροβολικού Γαϊτάνου Αναστασίου του Νικολάου ΑΜ:51317
(72) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Παππά Νικολάου του Χρύσανθου ΑΜ:51318
(73) Μηχανικού Γούναρη Παναγιώτη του Παράσχου ΑΜ:51324
(74) Πεζικού Κoρλού Στυλιανού του Αποστόλου ΑΜ:51328
(75) Πεζικού Κατσαβού Χρήστου του Δημητρίου ΑΜ:51329
(76) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Μιχαλάκη Ιωάννη του Μιχαήλ ΑΜ:51330
(77) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Φλώρου Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:51332
(78) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Σοφού Αναστασίου του Νικολάου ΑΜ:51314
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ