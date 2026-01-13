Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει τους παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Συνταγματαρχών Σωμάτων έτους 2026:
α. Προακτέων κατ’ εκλογή Συνταγματαρχών Σωμάτων:
(1) Γεωγραφικού Λοΐσιου Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:49599
(2) Τεχνικού Γκότση Ευσταθίου του Αναστασίου ΑΜ:51334
(3) Τεχνικού Κωνσταντόπουλου Αποστόλου του Νικολάου ΑΜ:51335
(4) Υλικού Πολέμου Μαραγκοζίδη Θεοφίλου του Αναστασίου ΑΜ:51337
(5) Εφοδιασμού Μεταφορών Nικήτα Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:51338
(6) Εφοδιασμού Μεταφορών Γεσουλά Βίκτωρα του Νικολάου ΑΜ:51339
(7) Υλικού Πολέμου Γαλάνη Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:51343
(8) Τεχνικού Μαδούρου Σπυρίδωνα του Παναγιώτη ΑΜ:51353
(9) Υγειονομικού Ιατρών Σαββίδη Ματθαίου του Σοφοκλή ΑΜ:47676
(10) Υγειονομικού Ιατρών Ζάγκα Ιωάννη του Χρήστου ΑΜ:47683
(11) Υγειονομικού Ιατρών Τούλιου Πέτρου του Σωτηρίου ΑΜ:48807
(12) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μοσχονά Σοφίας του Δημητρίου ΑΜ:47711
(13) Οικονομικού Ξυπολιτάκη Ευστρατίου του Εμμανουήλ ΑΜ:51031
β. Διατηρητέοι Συνταγματάρχες Σωμάτων:
(1) Γεωγραφικού Αναγνώστου Ευαγγέλου του Δημητρίου ΑΜ:50653
(2) Γεωγραφικού Χουρδάκη Κυριάκου του Γεωργίου ΑΜ:50730
(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Φραγκιάδου Παναγιώτας του Ηλία ΑΜ:51356
(4) Υλικού Πολέμου Αμπουλού Ιωάννη του Εμμανουήλ ΑΜ:51378
(5) Γεωγραφικού Γκότση Γεωργίου του Αναστασίου ΑΜ:51141
(6) Γεωγραφικού Παπαδόπουλου Ηρακλή του Μιχαήλ ΑΜ:51178
(7) Υγειονομικού Ιατρών Μπισμπινά Ηλία του Γεωργίου ΑΜ:48810
(8) Υγειονομικού Ιατρών Μέγα Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:48813
(9) Υγειονομικού Ιατρών Παππά Περικλή του Ελευθερίου ΑΜ:48821
(10) Υγειονομικού Ιατρών Κωτούλα Χριστοφόρου του Σωτηρίου ΑΜ:48953
(11) Υγειονομικού Ιατρών Κουτουλάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου ΑΜ:48956
(12) Υγειονομικού Ιατρών Αναγνωστάκη Ιωάννη του Χρήστου ΑΜ:48958
(13) Υγειονομικού Ιατρών Παπαχατζόπουλου Στεργίου του Ιωάννη ΑΜ:49351
(14) Υγειονομικού Ιατρών Λιάτσου Χρήστου του Νικολάου ΑΜ:49359
(15) Υγειονομικού Ιατρών Πεχλιβανίδη ‘Ανθιμου του Νικολάου ΑΜ:49495
(16) Υγειονομικού Ιατρών Καραβίτη Γεωργίου του Μάρκου ΑΜ:49501
(17) Υγειονομικού Ιατρών Αθανασόπουλου Ηλία του Νικολάου ΑΜ:50003
(18) Υγειονομικού Ιατρών Αντωνιάδη Δημητρίου του Ιορδάνη ΑΜ:50005
(19) Υγειονομικού Ιατρών Ζαφειράκη Αθανασίου του Γεωργίου ΑΜ:50007
(20) Υγειονομικού Ιατρών Ζωγραφίδη Ανδρέα του Αλεξάνδρου ΑΜ:50011
(21) Υγειονομικού Ιατρών Γκουζή Κωνσταντίνου του Αθανασίου ΑΜ:50013
(22) Υγειονομικού Ιατρών Μίχου Θωμά του Κωνσταντίνου ΑΜ:50017
(23) Υγειονομικού Ιατρών Ελαφράς Υπηρεσίας Οικονόμου Δημητρίου του Ηλία ΑΜ:50021
(24) Υγειονομικού Ιατρών Ελαφράς Υπηρεσίας Κατσούλη Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:50054
(25) Υγειονομικού Ιατρών Μιχαλακέα Ηλία του Ιωάννη ΑΜ:50562
(26) Υγειονομικού Ιατρών Μήτσου Αριστοτέλη του Παναγιώτη ΑΜ:50563
(27) Υγειονομικού Ιατρών Κουκούτση Ηλία του Δημητρίου ΑΜ:50567
(28) Υγειονομικού Ιατρών Κατή Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:50574
(29) Υγειονομικού Ιατρών Παπαθανασίου Μιχαήλ του Βασιλείου ΑΜ:50577
(30) Υγειονομικού Ιατρών Λάμπρου Σταύρου του Δημητρίου ΑΜ:50579
(31) Υγειονομικού Ιατρών Βερίγου Κοσμά του Εμμανουήλ ΑΜ:50581
(32) Υγειονομικού Ιατρών Μουχασίρη Χρήστου του Ευαγγέλου ΑΜ:50582
(33) Υγειονομικού Ιατρών Φάκα Νικολάου του Φιλοκτήμωνα ΑΜ:50586
(34) Υγειονομικού Ιατρών Φωτιάδη Πέτρου του Κωνσταντίνου ΑΜ:50607
(35) Υγειονομικού Ιατρών Περμεκερλή Αθανασίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:50611
(36) Υγειονομικού Ιατρών Χουλιάρα Ελευθερίου του Στεφάνου ΑΜ:51038
(37) Υγειονομικού Ιατρών Αναστασιλάκη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:51050
(38) Υγειονομικού Ιατρών Παρδάλη Κωνσταντίνου του Χρήστου ΑΜ:51052
(39) Υγειονομικού Ιατρών Παπάζογλου Λεωνίδα του Αποστόλου ΑΜ:51057
(40) Υγειονομικού Ιατρών Λουκέρη Διονυσίου του Θεαγένη ΑΜ:51075
(41) Υγειονομικού Ιατρών Τζελέπη Βασιλείου του Ιωάννη ΑΜ:51078
(42) Υγειονομικού Ιατρών Μουγιάκου Θεοδώρου του Θωμά ΑΜ:51079
(43) Υγειονομικού Ιατρών Ασημομύτη Χρήστου του Μιχαήλ ΑΜ:51080
(44) Υγειονομικού Ιατρών Καλόγηρου Ανδρέα του Βασιλείου ΑΜ:51082
(45) Υγειονομικού Ιατρών Γεωργιάννου Δημητρίου του Αναστασίου ΑΜ:51088
(46) Υγειονομικού Ιατρών Νικολόπουλου Παναγιώτη του Κωνσταντίνου ΑΜ:51089
(47) Υγειονομικού Ιατρών Λουκέρη Σπυρίδωνα του Θεαγένη ΑΜ:51090
(48) Υγειονομικού Ιατρών Κόνιαρη Γεωργίου του Θεοδώρου ΑΜ:51091
(49) Υγειονομικού Ιατρών Αγγέλη Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:51093
(50) Υγειονομικού Ιατρών Παπαδόπουλου Αστερίου του Γρηγορίου ΑΜ:51094
(51) Υγειονομικού Ιατρών Μανδαλίδη Κρίτωνα-Αναστασίου του Χρήστου ΑΜ:51096
(52) Υγειονομικού Ιατρών Βότση Σεραφείμ του Ευριπίδη ΑΜ:51626
(53) Υγειονομικού Ιατρών Ζαγρή Θωμά του Οδυσσέα ΑΜ:51630
(54) Υγειονομικού Ιατρών Μουτζούρη Βασιλείου του Ευστρατίου ΑΜ:51639
(55) Υγειονομικού Ιατρών Τέντη Δημητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51640
(56) Υγειονομικού Ιατρών Kούκη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:51645
(57) Υγειονομικού Ιατρών Ψάλλα Μιχαήλ του Γεωργίου ΑΜ:51648
(58) Υγειονομικού Ιατρών Ελαφράς Υπηρεσίας Κατσιρμά Βασιλείου του Ευαγγέλου ΑΜ:51651
(59) Υγειονομικού Ιατρών Φιρινίδη Παύλου του Δημητρίου ΑΜ:51654
(60) Υγειονομικού Ιατρών Γριβέα Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:51659
(61) Υγειονομικού Ιατρών Ελαφράς Υπηρεσίας Μελισσίδη Πέτρου του Αντωνίου ΑΜ:51660
(62) Υγειονομικού Ιατρών Γκουλιάμα Σωτηρίου του Κρίτωνα ΑΜ:51674
(63) Υγειονομικού Ιατρών Γκαναβία Λάμπρου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51675
(64) Υγειονομικού Ιατρών Μελλίδη Χρήστου του Σταύρου ΑΜ:51677
(65) Υγειονομικού Ιατρών Χαλκιά Αντωνίου του Χρήστου ΑΜ:51718
(66) Υγειονομικού Ιατρών Αρσένογλου Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:51719
(67) Υγειονομικού Ιατρών Κουκάκη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:52250
(68) Υγειονομικού Ιατρών Βαδικόλια Χρυσάνθης του Μενελάου ΑΜ:52252
(69) Υγειονομικού Ιατρών Χαλεπλή Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ:52254
(70) Υγειονομικού Ιατρών Γαληνού Ιωσήφ του Λουκά ΑΜ:52256
(71) Υγειονομικού Ιατρών Ζαρόγιαννου Αριστείδη του Περικλή ΑΜ:52259
(72) Υγειονομικού Ιατρών Καραμήτρου Ιωάννη του Αθανασίου ΑΜ:52260
(73) Υγειονομικού Ιατρών Παυλάτου Σπυρίδωνα του Γερασίμου ΑΜ:52262
(74) Υγειονομικού Ιατρών Τυλιγάδη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:52263
(75) Υγειονομικού Ιατρών Γκιομίση Αθηνάς του Ιωάννη ΑΜ:52264
(76) Υγειονομικού Ιατρών Κασελούρη Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου ΑΜ:52266
(77) Υγειονομικού Ιατρών Κάτσενου Σταμάτη του Ιωάννη ΑΜ:52267
(78) Υγειονομικού Ιατρών Στουραΐτη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:52268
(79) Υγειονομικού Ιατρών Ντάσιου Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:52274
(80) Υγειονομικού Ιατρών Ζορμπά Σωτηρίου του Βασιλείου ΑΜ:52275
(81) Υγειονομικού Ιατρών Διγόνη Πολυδώρου του Αλεξάνδρου ΑΜ:52276
(82) Υγειονομικού Ιατρών Νίκου Ευσταθίου του Δημητρίου ΑΜ:52309
(83) Υγειονομικού Ιατρών Βασιλόπουλου Χρήστου του Νικοθεοδώρου ΑΜ:52317
(84) Υγειονομικού Ιατρών Λαγουδιανάκη Εμμανουήλ του Ευσταθίου ΑΜ:52319
(85) Υγειονομικού Ιατρών Ψωμά Ευαγγέλου του Νικολάου ΑΜ:52333
(86) Υγειονομικού Ιατρών Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου του Θεοδώρου ΑΜ:52334
(87) Υγειονομικού Ιατρών Στεφανή Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:52336
(88) Υγειονομικού Ιατρών Φωτιάδη Παναγιώτη του Πολύβιου ΑΜ:52338
(89) Υγειονομικού Ιατρών Ελευθεριάδη Δημητρίου του Ελευθερίου ΑΜ:53088
(90) Υγειονομικού Ιατρών Τσακαλάκη Χρήστου του Κωνσταντίνου ΑΜ:53089
(91) Υγειονομικού Ιατρών Παναγιώτου Ιωάννη του Παναγιώτη ΑΜ:53091
(92) Υγειονομικού Ιατρών Ζαγαρέλου Παναγιώτη του Γεωργίου ΑΜ:53093
(93) Υγειονομικού Ιατρών Τσιφουντούδη Ιωάννη του Πέτρου ΑΜ:53098
(94) Υγειονομικού Ιατρών Χατζηπαπά Χρήστου του Νικολάου ΑΜ:53103
(95) Υγειονομικού Ιατρών Ρηγόπουλου Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:53106
(96) Υγειονομικού Ιατρών Κρίκη Ναπολέωντα του Νικολάου ΑΜ:53109
(97) Υγειονομικού Ιατρών Μιχαηλόπουλου Παύλου του Χριστοδούλου ΑΜ:53110
(98) Υγειονομικού Ιατρών Παπανικολόπουλου Κωνσταντίνου του Παναγιώτη ΑΜ:53607
(99) Υγειονομικού Ιατρών Χαλκείδη Ομήρου του Γεωργίου ΑΜ:53111
(100) Υγειονομικού Ιατρών Βουρβουλάκη Γεωργίου του Παναγιώτη ΑΜ:53112
(101) Υγειονομικού Ιατρών Γιαννακούρα Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:53113
(102) Υγειονομικού Ιατρών Κοπτόπουλου Στυλιανού του Γεωργίου ΑΜ:53114
(103) Υγειονομικού Ιατρών Χαλιάσου Νικολάου του Θωμά ΑΜ:53115
(104) Υγειονομικού Ιατρών Ευαγγελίδη Πασχάλη του Λαζάρου ΑΜ:53116
(105) Υγειονομικού Ιατρών Τσιάμπα Ευαγγέλου του Κωνσταντίνου ΑΜ:53118
(106) Υγειονομικού Ιατρών Ελαφράς Υπηρεσίας Κωνσταντίνου Βασιλείου του Παναγιώτη ΑΜ:53605
(107) Υγειονομικού Ιατρών Τριανταφύλλου Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:53606
(108) Υγειονομικού Ιατρών Νεανίδη Κωνσταντίνου του Νικολάου ΑΜ:53608
(109) Υγειονομικού Ιατρών Τριανταφυλλίδη Στυλιανού του Γεωργίου ΑΜ:53609
(110) Υγειονομικού Ιατρών Στροφύλα Αλεξάνδρου του Ανδρέα ΑΜ:53610
(111) Υγειονομικού Ιατρών Μπιρπανάγου Χρήστου του Κωνσταντίνου ΑΜ:53638
(112) Υγειονομικού Ιατρών Ιωαννίδη Κωνσταντίνου του Νικολάου ΑΜ:53611
(113) Υγειονομικού Ιατρών Λαφαζάνου Σπυρίδωνα του Αριστείδη ΑΜ:53614
(114) Υγειονομικού Ιατρών Ευαγγελίου Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:53615
(115) Υγειονομικού Ιατρών Παπαδοπούλου Χρυσούλας του Νικολάου ΑΜ:51604
(116) Υγειονομικού Ιατρών Καρανίκα Ευαγγέλου του Περικλή ΑΜ:51661
(117) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Χαραλαμπάκη Αντωνίου του Γεωργίου ΑΜ:50588
(118) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Τσιμπιρή Αθανασίου του Θεοδώρου ΑΜ:50627
(119) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Χαμαμτζόγλου Τρύφωνα του Νικολάου ΑΜ:51058
(120) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Μαγόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη ΑΜ:51107
(121) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Τσέλκα Ορέστη του Ιωάννη ΑΜ:51689
(122) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Χατζημάρκου-Συμεωνίδη Μάρκου του Συμεών ΑΜ:51690
(123) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Σταυρούλη Χρήστου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51735
(124) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Βαμβακίδη Χρήστου του Δημητρίου ΑΜ:50029
(125) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Μιχαηλίδη Ευστρατίου του Αποστόλου ΑΜ:51104
(126) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Μπασέα Διονυσίου του Παναγιώτη ΑΜ:52287
(127) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Τζιμοτούδη Νικολάου του Παναγιώτη ΑΜ:51685
(128) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Γκουμά Φιλίππου του Αθανασίου ΑΜ:51686
(129) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Χατζηγιαννάκη Χρήστου του Γερασίμου ΑΜ:51732
(130) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Καραβάνη Εμμανουήλ του Νικολάου ΑΜ:51733
(131) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Χαντζαρίδη Πέτρου του Δημητρίου ΑΜ:52321
(132) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Κηπουρού Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:50068
(133) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Αναστασιάδη Αναστασίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:50069
(134) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Δαραβίγκα Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:50589
(135) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Παπαγιάννη Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:50618
(136) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Μπουτσικάρη Γεωργίου-Χαράλαμπου του Σωκράτη ΑΜ:51109
(137) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μάλλιου Σταυρούλας του Αστερίου ΑΜ:48102
(138) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Κεραμιδά Ευαγγελίας του Ιωάννη ΑΜ:48104
(139) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μηδιούρη-Βασιλοπούλου Σταματίας του Δημητρίου ΑΜ:48105
(140) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Κρίκη Βασιλικής του Φωτίου ΑΜ:49255
(141) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσαγγάρη Αγγελικής του Παναγιώτη ΑΜ:49266
(142) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Παπαμιχαήλ Μαρίας του Γρηγορίου ΑΜ:49971
(143) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Κούτρα Γεωργίας του Κωνσταντίνου ΑΜ:49973
(144) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ασλανίδου Αλεξάνδρας του Ιωάννη ΑΜ:49976
(145) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Καβακλιώτου Αναστασίας του Ιάσωνα ΑΜ:49978
(146) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Αρχοντίδου Σοφίας του Παναγιώτη ΑΜ:49979
(147) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ελαφράς Υπηρεσίας Λιάκου Μαρίας του Δημητρίου ΑΜ:49983
(148) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Οικονομοπούλου Μαρίας του Ζαχαρία ΑΜ:50434
(149) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μίσιου Αγγελικής του Πέτρου ΑΜ:50439
(150) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σεραφείμ Τατιάνας του Ελευθερίου ΑΜ:50440
(151) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Παπασταύρου Ευανθίας του Σταύρου ΑΜ:50447
(152) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μπότσιου Βασιλικής του Κωνσταντίνου ΑΜ:50449
(153) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Παραλή ‘Ολγας του Αλεξάνδρου ΑΜ:50451
(154) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Καλλιμάνη Αλεξίας του Ιωάννη ΑΜ:50905
(155) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Παρπούλα Μαρίας-Αθηνάς του Πέτρου ΑΜ:50906
(156) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Γλάχτσιου Ευαγγελίας του Δημητρίου ΑΜ:50907
(157) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Βλάχου Δήμητρας του Πέτρου ΑΜ:50908
(158) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Χαϊδή Ελένης του Σωτηρίου ΑΜ:50909
(159) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ελαφράς Υπηρεσίας Μαραγκού Βασιλικής του Σωτηρίου ΑΜ:50912
(160) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μπάκα Βασιλικής του Βασιλείου ΑΜ:50914
(161) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μηδιούρη Θεοδώρας του Δημητρίου ΑΜ:50915
(162) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Βαφειάδου Βασιλικής του Εμμανουήλ ΑΜ:50917
(163) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Γκιόρου Καλλιόπης του Σπυρίδωνα ΑΜ:50920
(164) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Πολυχρονίδου Χρυσάνθης του Ιακώβου ΑΜ:50921
(165) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Γούγου Ολυμπίας του Γεωργίου ΑΜ:50923
(166) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσατσαρώνη Ασημίνας του Ιωάννη ΑΜ:50924
(167) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Πέννα Χριστιάνας του Παναγιώτη ΑΜ:50925
(168) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σάββα Σοφίας του Ιωάννη ΑΜ:50927
(169) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τζοδούρη Ζαφειρούλας του Χρήστου ΑΜ:50928
(170) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ραχάνη Μαρίας του Ευστρατίου ΑΜ:50929
(171) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ιατροπούλου Κλεονίκης του Γεωργίου ΑΜ:50932
(172) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μαλαμούση Σπυρίδωνα του Ιωάννη ΑΜ:51583
(173) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ελαφράς Υπηρεσίας Τρουπή Ελένης του Βασιλείου ΑΜ:51585
(174) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ράμμου Αθηνάς του Γεωργίου ΑΜ:51587
(175) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τζουνάκου Γεωργίας του Στυλιανού ΑΜ:51588
(176) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σάλτα Ευτυχίας του Βασιλείου ΑΜ:51590
(177) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Βασιλειάδου Βικτωρίας του Προδρόμου ΑΜ:51591
(178) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Καραθανάση Κωνσταντινιάς του Χρήστου ΑΜ:51593
(179) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τοπαλίδου Μαρίας του Πέτρου ΑΜ:51595
(180) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσιγάνη Γαρυφαλλιάς του Ρίζου ΑΜ:51597
(181) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τικταπανίδου Αντωνίας του Παύλου ΑΜ:51602
(182) Οικονομικού Νταβουλτζόπουλου Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:51613
(183) Οικονομικού Λέων Γρηγορίου του Νικολάου ΑΜ:51616
(184) Οικονομικού Ηλιόπουλου Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:51621
(185) Οικονομικού Παπαμέτη Αντωνίου του Χρήστου ΑΜ:51622
(186) Οικονομικού Μαντζαβίνου Νικολάου του Αθανασίου ΑΜ:51624
(187) Οικονομικού Γιαντσούλη Βασιλείου του Σπυρίδωνα ΑΜ:51625
(188) Οικονομικού Κανάκη Δημητρίου του Πέτρου ΑΜ:52241
(189) Οικονομικού Κατσαβού Βασιλικής του Ιωάννη ΑΜ:52242
(190) Οικονομικού Χατζηχαμπέρη Ηλία του Γεωργίου ΑΜ:52244
(191) Οικονομικού Παπαστάμου Αλεξάνδρας του Αθανασίου ΑΜ:52246
(192) Οικονομικού Πατσιούρα Στυλιανού του Χρήστου ΑΜ:52247
(193) Οικονομικού Πούρου Κωνσταντινιάς του Παναγιώτη ΑΜ:53082
(194) Οικονομικού Λαγού Θεοδώρου του Γρηγορίου ΑΜ:52249
γ. Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Συνταγματαρχών Σωμάτων:
(1) Υγειονομικού Ιατρών Τσακίρη Αριστείδη του Γεωργίου ΑΜ:47811
(2) Υγειονομικού Ιατρών Αλοΐζου Σταύρου του Παναγιώτη ΑΜ:48400
(3) Υγειονομικού Ιατρών Μικρού Γεωργίου του Λουκά ΑΜ:48410
(4) Υγειονομικού Ιατρών Σαμέλη Αποστόλου του Ιωάννη ΑΜ:48420
(5) Υγειονομικού Ιατρών Σαλτού Λάμπρου του Χρήστου ΑΜ:48422
(6) Υγειονομικού Ιατρών Νησωτάκη Κωνσταντίνου του Θεοδώρου ΑΜ:48783
δ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Σωμάτων:
(1) Υλικού Πολέμου Γκιώνη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου ΑΜ:51336
(2) Τεχνικού Μιχαηλίδη Μιχαήλ του Ευστρατίου ΑΜ:51340
(3) Τεχνικού Ανδρεανίδη Νεκταρίου του Χρήστου ΑΜ:51341
(4) Εφοδιασμού Μεταφορών Ιωάννου Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:51344
(5) Εφοδιασμού Μεταφορών Βούλγαρη Αλεξάνδρας του Πέτρου ΑΜ:51345
(6) Τεχνικού Δέλτσιου Βασιλείου του Νικολάου ΑΜ:51346
(7) Υλικού Πολέμου Ξανθουδάκη Ευτυχίου του Χρήστου ΑΜ:51347
(8) Υλικού Πολέμου Αργυρίου Χρυσοβαλάντη του Νικολάου ΑΜ:51348
(9) Εφοδιασμού Μεταφορών Αδαμίδη Αθανασίου του Ιωάννη ΑΜ:51350
(10) Εφοδιασμού Μεταφορών Μερμηγκούδη Κωνσταντίνου του Αθανασίου ΑΜ:51351
(11) Υλικού Πολέμου Φρυγανά Δημητρίου του Θεοδώρου ΑΜ:51354
(12) Εφοδιασμού Μεταφορών Βλάσση Σπυρίδωνα του Ιωάννη ΑΜ:51362
(13) Υλικού Πολέμου Ελαφράς Υπηρεσίας Παπαδάκη Χριστοφόρου του Μιχαήλ ΑΜ:51365
(14) Υλικού Πολέμου Τζέλη Ανδρέα του Σωτηρίου ΑΜ:51366
(15) Εφοδιασμού Μεταφορών Χατζηβασιλείου Εμμανουήλ του Ναπολέωντα-Παναγιώτη ΑΜ:51367
(16) Εφοδιασμού Μεταφορών Μπασιάκου Κωνσταντίνου του Αναστασίου ΑΜ:51368
(17) Εφοδιασμού Μεταφορών Ελαφράς Υπηρεσίας Καραγιάννη Παναγιώτη του Αθανασίου ΑΜ:51369
(18) Τεχνικού Σμυρνή Κωνσταντίνου του Θεοδώρου ΑΜ:51370
(19) Υλικού Πολέμου Μαυρομάτη Αργυρίου του Ιωάννη ΑΜ:51372
(20) Εφοδιασμού Μεταφορών Ελαφράς Υπηρεσίας Καραγιώργου Ευαγγέλου του Γεωργίου ΑΜ:51374
(21) Εφοδιασμού Μεταφορών Τσάμου Νικολάου του Αθανασίου ΑΜ:51375
(22) Τεχνικού Αραμπατζή Πασχάλη του Σωτηρίου ΑΜ:51377
(23) Υλικού Πολέμου Καππά Δημητρίου του Παύλου ΑΜ:51379
(24) Εφοδιασμού Μεταφορών Μπαλτά Σεραφείμ του Κωνσταντίνου ΑΜ:51380
(25) Τεχνικού Πολυχρονίδη Αντωνίου του Θεοδώρου ΑΜ:51352
(26) Τεχνικού Μαρινέλλη Ηλία του Στυλιανού ΑΜ:51364
(27) Υγειονομικού Ιατρών Αλογδιανάκη Ευαγγέλου του Φιλίππου ΑΜ:47680
(28) Υγειονομικού Ιατρών Μαμαρέλη Ιωάννη του Ευθυμίου ΑΜ:47763
(29) Υγειονομικού Ιατρών Ζιώγα Μιλτιάδη του Κωνσταντίνου ΑΜ:48419
(30) Υγειονομικού Ιατρών Κατσούλη Κωνσταντίνου του Σωκράτη ΑΜ:48816
(31) Υγειονομικού Ιατρών Μιραχτσή Θεοδώρου του Χρήστου ΑΜ:49355
(32) Υγειονομικού Ιατρών Μπελεβεσλή Θωμά του Ευαγγέλου ΑΜ:49365
(33) Υγειονομικού Ιατρών Βουνοτρυπίδη Περικλή του Σωκράτη ΑΜ:49499
(34) Υγειονομικού Ιατρών Βακάλη Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:50057
(35) Υγειονομικού Ιατρών Ντούρου Βασιλείου του Ιωάννη ΑΜ:50060
(36) Υγειονομικού Ιατρών Χριστοδουλόπουλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:51087
(37) Υγειονομικού Ιατρών Πατελάρου Εμμανουήλ του Βασιλείου ΑΜ:51099
(38) Υγειονομικού Ιατρών Πλιάτσικα Ιωάννη του Δημητρίου ΑΜ:51631
(39) Υγειονομικού Ιατρών Ελαφράς Υπηρεσίας Αδαμίδη Μιχαήλ του Βασιλείου ΑΜ:52279
(40) Υγειονομικού Ιατρών Μαραγκού Μιχαήλ του Ιωάννη ΑΜ:52283
(41) Υγειονομικού Ιατρών Σαπάκου Ιωάννη του Σωτηρίου ΑΜ:52304
(42) Υγειονομικού Ιατρών Υψηλάντη Ιωάννη του Αριστείδη ΑΜ:53603
(43) Υγειονομικού Ιατρών Ελαφράς Υπηρεσίας Κυτούδη Κυριάκου του Χρήστου ΑΜ:53604
(44) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Ρηγόπουλου Αθανασίου του Θεοδώρου ΑΜ:51106
(45) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Τζιγέρη Ευθυμίου του Γεωργίου ΑΜ:51108
(46) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Νησιανάκη Παύλου του Βασιλείου ΑΜ:51103
(47) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Ελαφράς Υπηρεσίας Παϊτάκη Χρυσής του Γεωργίου ΑΜ:51687
(48) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Αθανασίου Νεκταρίας του Βαΐου ΑΜ:50910
(49) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Τσιάφου-Τσιάρα Σωτηρίου του Βασιλείου ΑΜ:51110
(50) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μπαρηγουργιώτου Φωτεινής του Χριστοδούλου ΑΜ:47083
(51) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ντόντογλου Μαρίας του Νικολάου ΑΜ:47695
(52) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Αϊδονοπούλου Βασιλικής του Γεωργίου ΑΜ:47697
(53) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Φορμόζη Ελένης του Γεωργίου ΑΜ:48107
(54) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σαββάκη ‘Αννας του Θωμά ΑΜ:49257
(55) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Αχυροπούλου Αικατερίνης του Συμεών ΑΜ:49969
(56) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Αλμαλιώτου Κλεοπάτρας του Γεωργίου ΑΜ:49987
(57) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Κασσέτα Αγγελικής του Ευριπίδη ΑΜ:49989
(58) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Στραϊτούρη Παρασκευής του Σωτηρίου ΑΜ:50430
(59) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ρούβα Αφροδίτης του Αποστόλου ΑΜ:50435
(60) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Βασιλειά Ευαγγελίας του Γεωργίου ΑΜ:50445
(61) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Νέτου Ευαγγελίας του Παντελή ΑΜ:50911
(62) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Κουκλοτίδη Γεωργίου του Χαράλαμπου ΑΜ:50919
(63) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ζιώγα Θάλειας του Κωνσταντίνου ΑΜ:50933
(64) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσιουπλή Ελένης του Κωνσταντίνου ΑΜ:51576
(65) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Πετρίδου Αγγελικής του Αναστασίου ΑΜ:51580
(66) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Στρίγκου Αικατερίνης του Μιχαήλ ΑΜ:51581
(67) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Καρκαντή Ιασίμης του Αποστόλου ΑΜ:51586
(68) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ζιάννα Μαρίας του Ιωάννη ΑΜ:51592
(69) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μάρου Ευανθίας του Θεοδώρου ΑΜ:51598
(70) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μουστάκα Ελένης του Κωνσταντίνου ΑΜ:51603
(71) Οικονομικού Ράπτη Βασιλείου του Μαρίνου ΑΜ:51032
(72) Οικονομικού Τζουβελέκη Θεοδώρου του Νικολάου ΑΜ:51034
(73) Οικονομικού Ζηνωνίδη Αντωνίου του Στυλιανού ΑΜ:51035
(74) Οικονομικού Στεργιόπουλου Αργυρίου του Νικολάου ΑΜ:51617
(75) Οικονομικού Γιαννακοπούλου Αικατερίνης του Γεωργίου ΑΜ:51713
ε. Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του Συνταγματάρχη Υγειονομικού Ιατρών Τσιλιγγίρη Βασιλείου του Δημητρίου ΑΜ:48224, ο οποίος καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας στον βαθμό του.
