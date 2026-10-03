Από το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου τέθηκαν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των εκδηλώσεων του Πολιούχου και Πρώτου Επισκόπου Αθηνών, Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη.

Από τις 06:00 και έως το πέρας των εκδηλώσεων θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων σε συγκεκριμένους δρόμους, ενώ από τις 15:00 θα εφαρμόζεται και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στα εξής σημεία:

Σκουφά, στο τμήμα μεταξύ της οδού Ομήρου και της πλατείας Φιλικής Εταιρείας.

Λυκαβηττού, στο τμήμα μεταξύ των οδών Σκουφά και Σόλωνος.

Δημοκρίτου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Σκουφά και Σόλωνος.

Σόλωνος, στο τμήμα μεταξύ της οδού Λυκαβηττού και της οδού Κανάρη.

Σέκερη, σε όλο το μήκος της.

Κανάρη, σε όλο το μήκος της.

Πλατεία Φιλικής Εταιρείας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στην Πετρούπολη την Κυριακή

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ και αύριο, Κυριακή, στην Πετρούπολη, λόγω του «4ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου Πετρούπολης».

Οι ρυθμίσεις θα αφορούν τις εξής οδούς:

Κολοκοτρώνη, στο τμήμα μεταξύ των οδών 25ης Μαρτίου και Β. Ηπείρου.

Β. Ηπείρου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αγίου Δημητρίου και Προκοπίου.

Φερών, στα τμήματα μεταξύ των οδών Ιγνατίου και Γρ. Ναζιανζηνού και μεταξύ των οδών Ιωάννου Χρυσοστόμου και Προκοπίου.

25ης Μαρτίου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αγίου Δημητρίου και Ν. Ξυλούρη.

Ιγνατίου, στο τμήμα μεταξύ των οδών 25ης Μαρτίου και Φερών.

Προκοπίου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ανατολικής Ρωμυλίας και Φερών.

Ελευθερίου Βενιζέλου, στο τμήμα μεταξύ των οδών 25ης Μαρτίου και Β. Ηπείρου.

Μάρκου Μπότσαρη, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ανατολικής Ρωμυλίας και 25ης Μαρτίου.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να περνούν από τους δρόμους όπου έχει τεθεί οι περιορισμοί, προκειμένου να μην προκληθούν ατυχήματα και κυκλοφοριακή συμφόρηση.