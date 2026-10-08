Έκτακτη συνάντηση με εκπροσώπους των αλιέων πραγματοποίησε στην Αρναία Χαλκιδικής ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ένας εκ των παρευρισκόμενων αλιέων υπογράμμισε προς τον πρωθυπουργό πως απέναντί του δεν βρίσκονται «επαγγελματίες διαμαρτυρόμενοι», εκφράζοντας την αγωνία του κλάδου για την επιβίωση του επαγγέλματος.

Απαντώντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε τη σπουδαιότητα του έργου τους και τόνισε πως η κυβέρνηση, σε άμεση συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, θα εξαντλήσει κάθε διαθέσιμη δυνατότητα, ώστε οι επαγγελματίες να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους. Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι παρακολουθεί το ζήτημα προσωπικά, επιβεβαιώνοντας πως ο κλάδος αξίζει έμπρακτης ενίσχυσης και ότι θα εξεταστούν επιπλέον μέτρα στήριξης.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στον απόηχο των πρόσφατων εξαγγελιών του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά. Σ

ε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, ανακοινώθηκε ο διπλασιασμός της επιδότησης για το αλιευτικό πετρέλαιο, υλοποιώντας την αρχική δέσμευση της κυβέρνησης προς τους αλιείς της χώρας.